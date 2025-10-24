Nace el primer hijo de Omar Montes y Lola Romero: "Un niño muy pequeño"

Omar Montes y Lola Romero se han convertido en padres dándole la bienvenida a su primer hijo en común, Ismael, el segundo para el cantante.

Fue Ilia Topuria, luchador de artes marciales mixtas, quien se adelantó y anunció primero la buena noticia por Instagram a través de sus stories, donde publicaba una foto de la feliz pareja con el recién nacido en los brazos de Lola: "Felicidades familia", "os quiero".

En la imagen se puede ver a Omar mirando con orgullo a su segundo hijo mientras que la influencer responde a esa mirada con una expresión de alegría, destacando la especial conexión que hay entre ambos.

Omar montes y Lola Romero en el hospital | Instagram

A pesar de que la pareja lleva viviendo su amor desde hace más de seis años, y que el cantante siempre ha estado en el foco mediático, con Lola ha optado por una relación privada.

La noticia del nacimiento del pequeño Ismael ha causado un gran revuelo en redes sociales ya que este embarazo lo han llevado de la manera más íntima posible.

Lola Romero y Omar Montes en los Premios Naranja y Limón | Gtres

Entre las primeras reacciones en la publicación de Instagram, destacan las de la influencer Violeta Mangriñán y su pareja Fabbio, que no dudaron en compartir su alegría dedicando unas palabras a su amigo. Entre otros, también se sumaron a las felicitaciones actores como Miguel Ángel Silvestre o Álex González.

Por su parte, Anabel Pantoja dejó uno de los mensajes más destacados: "Muero con el hoyo como mi niña", haciendo referencia al hoyuelo en la barbilla del recién nacido, o también el entrañable comentario de Carmen Lomana: "¡Mil felicidades mi querido Omar! Precioso niño".