¡ENHORABUENA!
Nace el primer hijo de Omar Montes y Lola Romero: "Un niño muy pequeño"
Omar Montes anuncia el nacimiento de su segundo hijo con la influencer Lola Romero, con la que lleva más de seis años saliendo. Fue el luchador Ilia Topuria quien dio la exclusiva en redes sociales y horas después, lo reafirmaba el cantante en una publicación de Instagram.
Publicidad
Omar Montes y Lola Romero se han convertido en padres dándole la bienvenida a su primer hijo en común, Ismael, el segundo para el cantante.
Fue Ilia Topuria, luchador de artes marciales mixtas, quien se adelantó y anunció primero la buena noticia por Instagram a través de sus stories, donde publicaba una foto de la feliz pareja con el recién nacido en los brazos de Lola: "Felicidades familia", "os quiero".
En la imagen se puede ver a Omar mirando con orgullo a su segundo hijo mientras que la influencer responde a esa mirada con una expresión de alegría, destacando la especial conexión que hay entre ambos.
A pesar de que la pareja lleva viviendo su amor desde hace más de seis años, y que el cantante siempre ha estado en el foco mediático, con Lola ha optado por una relación privada.
La noticia del nacimiento del pequeño Ismael ha causado un gran revuelo en redes sociales ya que este embarazo lo han llevado de la manera más íntima posible.
Entre las primeras reacciones en la publicación de Instagram, destacan las de la influencer Violeta Mangriñán y su pareja Fabbio, que no dudaron en compartir su alegría dedicando unas palabras a su amigo. Entre otros, también se sumaron a las felicitaciones actores como Miguel Ángel Silvestre o Álex González.
Por su parte, Anabel Pantoja dejó uno de los mensajes más destacados: "Muero con el hoyo como mi niña", haciendo referencia al hoyuelo en la barbilla del recién nacido, o también el entrañable comentario de Carmen Lomana: "¡Mil felicidades mi querido Omar! Precioso niño".
Más Celebrities
- Íñigo Onieva no reacciona a las bonitas palabras que le dedicó Isabel Preysler en la presentación de sus memorias
- El momento cómplice del rey Felipe y la infanta Sofía al salir del auditorio tras el Concierto Premios Princesa de Asturias
- Lucía Rivera habla sobre Kiko Rivera tras su separación de Irene Rosales: "Es mi tío favorito"
Publicidad