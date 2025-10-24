Antena 3 Logo Antena 3
DE UNA FIRMA ESPAÑOLA

La infanta Sofía apuesta por el color estrella del otoño con su vestido para los Premios Princesa de Asturias 2025

La infanta Sofía ha deslumbrado con su elección para los Premios Princesa de Asturias 2025 apostando por un diseño de una firma española, en uno de los colores que más tendencia son este otoño.

La infanta Sofía, en los Premios Princesa de Asturias 2025

Vídeo: Europa Press Foto: Gtres

Europa Press
Publicado:

Como cada año, los reyes, don Felipe y doña Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han viajado a Oviedo para asistir a la esperada entrega de los Premios Princesa de Asturias. Una cita en la que, además del compromiso institucional, la elegancia y el estilo vuelven a ocupar un lugar protagonista.

En esta edición, ha sido la infanta Sofía quien ha acaparado todas las miradas, al igual que la noche anterior en el concierto previo a estos premios, con un look impecable que confirma su refinado gusto por la moda y su preferencia por el diseño español.

La hija menor de los Reyes ha apostado por un vestido de la firma Miphai, siguiendo así los pasos de su madre y de su hermana, ambas fieles defensoras del made in Spain. La infanta Sofía ha elegido el modelo Ámbar, confeccionado en crepe y en uno de los tonos estrella de la temporada.

El posado de la Familia Real
El posado de la Familia Real | Gtres

La pieza destaca por su falda asimétrica con acabado en gasa vaporosa y una gran abertura lateral, que aporta movimiento y sofisticación. El escote cuadrado, los tirantes anchos y la solapa decorativa en el pecho completan un diseño de líneas modernas y refinadas.

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía
La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía | Gtres

El vestido, rematado con una cremallera invisible en la espalda, pinzas delanteras y traseras y un forro interior que asegura un ajuste perfecto, combina a la perfección la elegancia clásica con la frescura juvenil que caracteriza a la infanta.

El look de la infanta Sofía para los Premios Princesa de Asturias 2025
El look de la infanta Sofía para los Premios Princesa de Asturias 2025 | Gtres

