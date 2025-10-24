Tortita rellena al estilo Nagore Robles: crujiente, sabrosa y lista en minutos

Nagore Robles vuelve a marcar tendencia en la cocina casera con una receta que combina practicidad y sabor. Se trata de una tortita rellena, pero no de cualquier tortita: es crujiente, jugosa y cargada de ingredientes nutritivos como aguacate, huevos, setas y pechuga de pavo.

La influencer, que ha demostrado en varias ocasiones que está muy cocinitas, le encanta preparar platos en casa, y ha querido compartir esta receta fácil y deliciosa con todos sus seguidores.

La prepara en su Instagram y ya son muchos los fans que la han reproducido en casa, encantados con el resultado. El secreto está en el relleno bien equilibrado y en el toque final de la freidora de aire, que deja la tortita doradita y crujiente por fuera, pero tierna por dentro.

En este artículo te explicamos todo lo que necesitas para replicarla y los pasos que debes seguir para que te salga igual que la de Nagore, y así puedas disfrutar de una receta saludable, rápida y llena de sabor directamente en tu cocina.

Ingredientes que necesitas

Estos son todos los ingredientes que te harán falta para preparar la tortita rellena de Nagore Robles:

1 aguacate

2 huevos cocidos

1 lima

Sal y pimienta al gusto

Un poco de sésamo negro

1 tortita de maíz

Setas en tiritas

Aceite de oliva

Tomates cherry

Queso parmesano rallado

2 lonchas de pechuga de pavo

Aguacate y tomates cherry | Freepik

Paso a paso

Para que esta receta te quede perfecta y deliciosa, tienes que seguir estos pasos:

1. Prepara en un bol el aguacate y los dos huevos cocidos.

2. Añade el jugo de una lima, sal, pimienta y un poquito de sésamo negro,

3. Una vez ya tengas todos estos ingredientes en el mismo recipiente, machaca y mezcla todo con la ayuda de un tenedor. El resultado tiene que ser una pasta uniforme.

4. Coge una tortita de maíz y colócala en un plato. Nagore cuenta con una sin gluten, pero puedes utilizar la que mejor te convenga.

5. Ahora, extiende la pasta de aguacate y huevo en la tortita, solo en una de las mitades.

6. En una sartén con un poco de aceite y sal, saltea las setas en tiras hasta que estén doradas.

7. Mientras se doran, añade los tomates cherry previamente lavados y el queso parmesano rallado sobre la tortita, encima de la pasta.

8. Una vez listas las setas, colócalas encima del relleno.

9. Llega el momento de las lonchas de pechuga de pavo, añádelas encima de las setas.

10. Una vez ya esté todo el relleno, dobla la tortita por la mitad, como si fuera una empanada.

11. Sella los bordes con un tenedor y un poco de aceite, ingrediente que ayuda a fijar.

12. Coloca la tortita en la freidora de aire a 180 °C durante 8-10 minutos hasta que esté doradita y crujiente.

13. Cuando haya transcurrido el tiempo, corta por la mitad la empanada y disfruta de tu tortita rellena.

Empanadas rellenas | Freepik

El toque Nagore Robles

Nagore asegura que, aunque la receta tiene varios pasos, en realidad es rápida y muy sencilla de preparar, ideal para cualquier momento del día, ya sea un desayuno completo, un brunch improvisado o incluso una merienda saludable.

Además, se trata de una preparación muy versátil, que se puede adaptar fácilmente a los ingredientes que tengas en casa o a los sabores que más te gusten.

Eso sí, hay dos elementos que no pueden faltar: el aguacate y las setas, que son los responsables de darle ese sabor único y cremoso que caracteriza la receta, el auténtico toque Nagore Robles que ya ha conquistado a sus seguidores en Instagram.