La princesa Leonor, con un vestido de menos de 50 euros para presidir los Premios Princesa de Asturias

Este viernes 24 de octubre es uno de los días más importantes del año para la princesa Leonor: los Premios Princesa de Asturias. Unos galardones que otorga anualmente la Fundación Princesa de Asturias a personas, instituciones o entidades de cualquier parte del mundo que hayan realizado aportaciones destacadas en ámbitos como las artes, las letras, las ciencias, el deporte o la cooperación internacional. Y que este 2025 reconocen a destacadas personalidades como la tenista Serena Williams o el escritor Eduardo Mendoza.

Un evento, que se celebra cada año en Oviedo, donde hemos visto cómo ha evolucionado el estilismo de Leonor, de niña a mujer. Fue en 2014 cuando los premios fueron renombrados de Premios Príncipe de Asturias a Premios Princesa de Asturias, al cambiar la titularidad de la herencia al trono en España.

Y si ya el año pasado la Princesa sorprendió con un traje de 3 piezas y un recogido desenfadado, este 2025 lo ha hecho apostando por un vestido de HyM, que ahora cuesta menos de 50 euros, rebajado a 49,90 euros, y que anteriormente tenía un precio de 69,99. Un diseño con tejido jacquard, con escote redondo, manga corta, a la que ha adornado con unos botones, en color berenjena.

La princesa Leonor, en los Premios Princesa de Asturias 2025 | Gtres

Para su pelo, la Princesa ha lucido su preciosa melena suelta.

El look de la princesa Leonor para los Premios Princesa de Asturias | Gtres

Y para el maquillaje, Leonor ha apostado por tonos tierra. Un look perfecto y muy otoñal y que deja, una vez más, demostrado que no hace falta gastarse miles de euros para estar perfecta.