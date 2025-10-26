La reacción de Kiko Rivera cuando le preguntan sobre la relación de su exmujer Irene Rosales y su novio Guillermo

Mientras Irene Rosales consolida su historia de amor con Guillermo, Kiko Rivera permanece en un segundo plano, sin hacer ruido y opinar acerca de esta nueva ilusión que tiene la madre de sus hijas meses después de hacer público su divorcio. El Dj está centrado en su música y se rumorea que muy pronto verá la luz nuevos temas en los que quizás se explaye como no hace ante las cámaras.

Si la influencer se está dejando ver al lado de Guillermo y de amigos, el hijo de Isabel Pantoja también... al menos por redes sociales, donde cuelga contenido junto a sus hijos o personas de máxima confianza que no le han dejado solo en ningún momento.

Sonriente, el primo de Anabel Pantoja se ha mostrado tranquilo ante las cámaras de Europa Press en exclusiva tras preguntarle por las salidas que Irene y Guillermo están haciendo públicamente. El Dj se está refugiando en sus amigos y ha evitado confirmar si es cierto que está molesto por cómo su exmujer está llevando esta nueva relación.

A pesar del tono cordial que la influencer tuvo hacia él en su última entrevista en presa, el Dj no ha querido aclarar si sigue habiendo una relación cordial, tal y como Irene ha asegurado.