Lucía Rivera habla sobre Kiko Rivera tras su separación de Irene Rosales: "Es mi tío favorito"

A pesar de que no están siedo momentos fáciles para su familia por el complicado bache de salud que está atravesando su abuelo, Lucía Rivera se ponía sus mejores galas para acompañar a la joyería Rabat en su exclusiva fiesta. Un evento muy especial en el que ha coincidido con su madre y con su prima, Tana Rivera, que confirmaba su ruptura con Manuel Vega.

Lucía Rivera en un photocall | Gtres

Por su parte, Lucía está muy feliz el amor después de un año de discreta relación con Fernando Wagner, en el que confiesa que ha encontrado a su compañero ideal:

"Es muy sencillo, muy normal, que era lo que yo necesitaba, así que muy bien. No sé si era el momento, a lo mejor lo tenía que haber llegado antes y no me hubiera llevado tantos disgustos. No he tenido muchos novios, pero los que he tenido no me han dado tanto como me ha dado él, o me está dando él, más bien dicho".

Lucía Rivera con su supuesta nueva pareja | Instagram @luciariveraromero

Kiko Rivera, su tío favorito

Por último, la modelo se ha pronunciado sobre otro miembro de su familia que no lo está pasando bien tras su reciente separación de Irene Rosales, y de que la andaluza haya rehecho su vida amorosa al lado de un chico llamado Guillermo, Kiko Rivera.

Lucía Rivera hablando con la prensa | Europa Press

Y revelando que el Dj "es mi tío favorito por parte de padre, pero vamos, para mí de calle" -dejando claro que le tiene mucho más cariño que a Francisco Rivera o a Julián Contreras- no ha dudado en mostrarle todo su apoyo.

"Yo es que ya sabéis que en esto no me voy a meter, pero mi tío Kiko es un tío increíble, es también sencillo, natural... y es muy buena persona. Lo único que os puedo decir, no me voy a meter en su vida privada porque ya tengo bastante con hablar de la mía" ha zanjado.