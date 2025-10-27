La reina Letizia, más cercana que nunca al preocuparse por la prensa: "¿Os está gustando?"

El pasado 24 de octubre se celebraron en Oviedo los Premios Princesa de Asturias 2025. Un acto que reunía a la familia real al completo dejando anécdotas como la de Felipe VI saliendo de la foto oficial para mover unas cortinas o los gestos de complicidad entre las hermanas Leonor y Sofía.

Pero además de esta entrega de premios, la agenda oficial de la Familia Real seguía llena para el resto del fin de semana y es que, el sábado se entregaba el premio al Pueblo Ejemplar Asturias 2025. La localidad galardonada fue Valdesoto y hasta allí se deplazaron los Reyes y sus hijas para cumplir con sus compromisos.

La familia real en Valdesoto | Gtres

Obviamente, allí también se encontraba la prensa de todo el país para hacerse eco de la noticia y era en ese momento cuando Letizia demostraba que el periodismo aún corre por sus vena. La Reina se acercó a donde se encontraban sus antiguos compañeros de profesión para preguntarles cómo se encontraban o si les estaba gustando el acto.

"¿Cómo está yendo la mañana? ¿Cómo lo estás viendo todo? ¿Os está gustando?", preguntaba Doña Letizia al grupo de reportero que estaban trabajando ese día. Tras esto, ella también respondía las mismas preguntas por parte de la prensas diciendo que estaba viviendo esta visita como "una maravilla, además el día es el que tiene que ser ¿no? Porque así es Asturias", aseguraba respecto a que el tiempo estaba nublado.

La reina Letizia se acerca a la prensa | Europa Press

Para la ocasión, Letizia escogió un look máz relajado y muy de entretiempo compuesto por una gabardina beige que anudó a su cintura y bajo la que llevaba un conjunto de punto de pantalones fluidos y sobrecamisa azul oscuro que combinó con unos mocasines track en color camel.