Cayetana Guillén Cuervo, sobre el regreso de Amaia Montero a LODVG: "Me alegro de todo lo bueno que le pase"

Tres días después de ser grabada en el aeropuerto de Madrid, y dando la espalda a todas las preguntas que le lanzaba la prensa sobre el comentado regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, después de 17 años. Una noticia que el grupo musical anunciaba la pasada semana a través de sus redes sociales y que, hace meses, sin mala intención ninguna, avanzaba Cayetana Guillén Cuervo ante los medios en un photocall.

Una metedura de pata que parece que ha provocado una importante brecha en la amistad que mantenían desde hace años, incluso la cantante es la madrina del hijo de Cayetana.

Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo, juntas en un photocall en 2006 | Gtres

Y tras toda la polémica que se generó por esas declaraciones, la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España ha decidido mantenerse firme ante todas las preguntas que le hagan sobre Amaia y no responder a absolutamente nada. Así lo ha dejado demostrado en el último photocall en el que ha reaparecido durante el concierto de Marilia este miércoles en Madrid.

Y aunque se ha mostrado muy comprensiva con la prensa y ha terminado reconociendo que cómo no se va a alegrar por todo lo bueno que le pase a la madrina de su hijo: "¿Cómo no? Me alegro de todo lo bueno que le pase"; Cayetana ha asegurado que no va a responder a nada relacionado con este tema.