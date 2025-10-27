Maxi Iglesias se ríe ante los rumores sobre su supuesta relación con la actriz Susana Abaitua

Este fin de semana Maxi Iglesias ha presentado en Espacio Felise, en los jardines de Murillo de Sevilla, su nueva obra, Horizonte Artificial, basada principalmente en las relaciones familiares y los negocios. Durante el evento, el actor estuvo muy respaldado por sus fans y además quiso conceder unos minutos para los medios de comunicación donde explicó de que trata su obra e intentó esquivar las preguntas sobre los rumores de su romance con la actriz Susana Abaitua con la que comparte proyecto.

Maxi Iglesias | Gtres

El actor se mostró entusiasmado por este nuevo trabajo junto a la actriz, con la que según dice solo mantiene un compromiso profesional: la película Nuda Propiedad. Maxi Iglesias no dio a penas declaraciones sobre su vida amorosa cuando le preguntaron en este evento pese a que los rumores sobre un posible romance entre ellos crecieron desde que se les vio besándose en una discoteca de Madrid.

"Bueno estoy muy contento, hemos hecho una película preciosa que se llama Nuda Propiedad", decía Maxi e intentaba esquivar a la prensa con una sonrisa cuando le preguntaban si Susana sería su nueva musa.

Además los periodistas allí presentes le preguntaron sobre su percepción acerca del bullying, un tema que para el actor es importante y necesario dar visibilidad: "Creo que cambia mucho cuando hablas desde la no experiencia queriendo dar consejos, a cuando lo has vivido", aseguraba. Un tema que el actor ha vivido en primera persona ya que, en una entrevista reconoció que le habían hecho bullying en la vida real y también en la ficticia, algunos de sus compañeros de Física o Química.

Maxi Iglesias | Gtres

¿Quién es Susana Abaitua?

Susana es una actriz española de origen vasco de treinta y cinco años que se inició en el mundo artístico a través de la danza clásica en la escuela de su madre pero, al cumplir los dieciocho, dio su primer paso hacia la interpretación. Y aunque fue en 2008 cuando dio el boom artístico, ha seguido involucrada en producciones televisivas que la han permitido consolidarse profesionalmente.