Fotografían a Amaia Montero por primera vez tras la confirmación de su vuelta a La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh comunicaba hace unos días la vuelta de Amaia Montero a través de sus redes sociales en un vídeo donde aparecía el grupo ensayando y al micrófono, la cantante vasca.

Una decisión que ya se venía rumoreando desde hace tiempo, en concreto, justo un año cuando Leire salía abruptamente del grupo, y que también Cayetana Guillén Cuervo se encargaba de confirmar sin querer en un photocall rompiendo así su amistad con Amaia.

Pero el grupo daba un paso más y anunciaba una gira para este 2026 con 17 conciertos por toda España en los que Amaia estará presente ya recuperada de sus problemas de salud que la mantuvieron alejada de foco mediático en 2022.

Una noticia que alimentaba la necesidad de los fans de ver de nuevo a la cantante que durante años ha mantenido un perfil bajo. Ha sido la revista Diez Minutos la que pillaba a Amaia saliendo de uno de sus ensayos con el grupo que ahora mismo se encontraría preparando la próxima gira.

Amaia reaparecía con un look relajado compuesto por un chándal gris y un abrigo plumas rosa combinado con un mini bolso de Chanel. Además, la cantante recogía su pelo en un moño alto y sin gota de maquillaje buscando la comodidad para estos próximos días en los que tanto ella como el resto del grupo pasará horas y horas en el estudio ensayando.

Según adelanta el citado medio, después de su salida del estudio, Amaia y su compañero Xabi San Martín se quedaron un rato hablando, dejando claro que su amistad sigue intacta a pesar del paso de los años.