EL REGRESO DE LA OREJA DE VAN GOGH
Cayetana Guillén Cuervo da la espalda a las preguntas sobre su amistad con Amaia Montero tras su vuelta
Hace unos meses la relación entre Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo se rompía después de que la última confirmase el regreso de la cantante a La Oreja de Van Gogh en un photocall. La reacción de Amaia fue eliminarla de todas sus redes sociales y como consecuencia, terminar con su amistad. ¿Cómo está ahora?
La semana pasada se hacía pública una de las noticias más esperadas por parte de los fans de La Oreja de Van Gogh: Amaia Montero volvía al grupo después de 17 años y la abrupta salida de Leire. Pero este bombazo no venía solo pues también se confirmaba una gira de cara al 2026 lo que hacía que la polémica entre Leire y Amaia creciese más.
Sin embargo, hay una persona más implicada en este tema que es Cayetana Guillén Cuervo, que hace unos meses confirmaba sin querer el regreso de Amaia cuando le preguntaban en un photocall.
"Yo lo sé desde hace mucho. Me dijo: 'Por favor, por mi ahijado'… que es mi hijo Leo. Y no se lo conté a nadie, ni en casa", confesó en su día sin saber que sus palabras provocarían el fin de su amistad.
Amaia Montero se enfadó, y mucho, pues todavía no era público su regreso y su amiga Cayetana lo había desvelado públicamente. Su reacción fue bloquearla en todas sus redes sociales y romper su amistad de manera definitiva.
La reacción de Cayetana
Una situación por la que Cayetana no lo está pasando nada bien y de la que ha decidido no volver a hablar cuando los medios de comunicación le preguntan y más ahora que se ha confirmado el regreso de Amaia.
Los mircrófonos de Europa Press la pillaban en el aeropuerto con su nueva pareja Omar Ayyashi y le preguntaban sobre la vuelta de Amaia a los escenarios a lo que ella respondía con un "Amor, que no voy a hablar".
Y tras esto, la actriz decidía dar la espalda al reportero manteniéndose al margen de cualquier polémica que pueda surgir.
