Así fue la despedida silenciosa del Rey Juan Carlos I tras el reencuentro familiar en El Pardo

La Familia Real y su círculo más cercano se reunió este sábado en el Palacio de El Pardo para conmemorar el 50º aniversario de la reinstauración de la monarquía en España, una efeméride cargada de simbolismo que reunió a varias generaciones de la Casa Real en un ambiente discreto pero significativo. Una celebración marcada, inevitablemente, por la presencia del Rey Juan Carlos I, cuya visita a Madrid siempre despierta expectación y cierto malestar institucional, especialmente ahora, en plena oleada mediática tras la publicación de sus memorias en Francia.

El encuentro familiar se desarrolló durante la tarde en estricta privacidad, lejos de focos y con un tono más íntimo que protocolario. Poco después de las cinco, y tras varias horas de reunión, el monarca emérito abandonó El Pardo para dirigirse al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde tenía previsto regresar a Abu Dabi, su residencia desde 2020.

Las cámaras de Europa Press captaron su llegada al aeropuerto: Don Juan Carlos accedió al interior sin detener el vehículo ni realizar declaraciones, pero sí quiso tener un gesto con los medios. A través de la ventanilla, levantó la mano en señal de saludo, mostrando un talante más cercano del habitual en sus breves apariciones públicas.

La cita reunió a la familia al completo, que quiso acompañar tanto al Rey Juan Carlos como a la Reina Sofía en un día especialmente señalado. Según fuentes presentes, el ambiente estuvo marcado por la cordialidad, la buena sintonía y la oportunidad de reencontrarse tras meses sin coincidir con el emérito, cuyas visitas a España se han reducido en los últimos años y suelen centrarse en escapadas puntuales a Sanxenxo para seguir de cerca las regatas.

El acto, aunque privado, subraya la voluntad de la Casa Real de preservar la unidad familiar en una fecha histórica y en un momento en el que la figura del monarca emérito vuelve a ocupar titulares dentro y fuera del país.