Naty Abascal, a la huida de la prensa tras la boda secreta de su hijo Luis Medina y Clara Caruana

Este pasado miércoles, la revista ¡Hola! anunciaba la noticia de que Luis Medina, el hijo de Naty Abascal, y su novia, Clara Caruana, se han casado. La pareja contraía matrimonio el pasado 14 de noviembre, en una boda muy íntima y prácticamente secreta que no ha transcendido hasta días después.

Una relación que comenzó en pandemia, en diciembre de 2022 se les vio por primera vez juntos disfrutando de una escapada romántica en Sevilla, y no fue hasta octubre de 2023, durante la boda de Victoria de Hohenlohe —prima de Luis— y Maxime Corneille, cuando la pareja hizo oficial su relación.

Luis Medina y Clara Caruana en la boda de Victoria de Hohenlohe y Maxime Corneille | Gtres

Durante estos años, la pareja ha mantenido una discreta relación que este domingo han formalizado convirtiéndose en marido y mujer.

Clara ha sido un gran apoyo para Luis durante estos últimos años, momentos personales muy difíciles, marcados por el juicio por presuntos delitos de estafa y falsedad, del que fue absuelto a principios de año.

Una boda secreta sobre la que la madre del novio, Naty Abascal, no ha querido pronunciarse y ha salido corriendo cuando se ha percatado de la presencia de la prensa.