Alfonso Díez habla del homenaje alternativo por la muerte de la duquesa de Alba: "Solo para la familia"

El 20 de noviembre siempre será una fecha señalada para la familia Alba y para Alfonso Díez. Este año se cumplen 11 años del fallecimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, la inolvidable duquesa de Alba, que murió en 2014 tras un agravamiento de la hidrocefalia que padecía.

Duquesa de Alba con un look hippie en Ibiza | Gtres

Un aniversario distinto

Desde su muerte, Cayetano Martínez de Irujo había mantenido viva la tradición de oficiar cada 20 de noviembre un funeral en memoria de su madre en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, donde reposan parte de sus cenizas. Sin embargo, este año no ha sido así.

Cayetano Martínez de Irujo y su madre, la Duquesa de Alba | Gtres

Alfonso Díez, viudo de la duquesa, lo confirmaba ante las cámaras de Europa Press, sin entrar en detalles sobre el motivo. El jinete —que el pasado 4 de octubre se casó con Bárbara Mirjan— está actualmente volcado en la preparación de un gran homenaje para el centenario del nacimiento de Cayetana, que se celebrará el 28 de marzo de 2026 y contará con figuras como Felipe González o José María Manzanares.

Un homenaje más íntimo: concierto privado en Liria

Aun así, la familia no ha dejado pasar por alto una fecha tan simbólica. "Yo ya he estado en misa esta mañana. Y no hay funeral en Sevilla, pero aquí hay un concierto en Liria solo para la familia", decía Alfonso, confirmando su asistencia al acto privado: "Si se lo digo es por algo"

Alfonso Díez responde a la prensa | Europa Press

Visiblemente emocionado, el viudo de la duquesa dejó claro que el recuerdo de doña Cayetana continúa tan presente como siempre. Ante la pregunta de cómo la homenajearía en este aniversario, solo pudo responder: "Imagínese", con la voz quebrada.