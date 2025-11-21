Malena Costa desvela el sexo de su tercer hijo junto al exfutbolista Mario Suárez: "El nombre sí que no lo tenemos"

Malena Costa fue una de las invitadas a la inauguración de la nueva tienda de Hoss Intropia en Vigo, junto a Clara Lago y Lulú Figueroa, luciendo un estiloso look premamá que no pasó desapercibido.

Durante el evento, Malena no dudó en responder a las preguntas sobre cómo avanza su embarazo: "Estoy de cuatro meses y medio hoy", "casi la mitad", dijo bromeando.

Malena Costa en un photocall | Europa Press

La modelo también habló sobre sus antojos y preferencias durante estos primeros meses de embarazo: "No tengo náuseas pero apetito tengo mucho". Destacando que lo que más le apetece son las sopas y el cocido, aunque en verano, el gazpacho fue uno de sus platos estrella. Y es que, ya dijo en entrevistas anteriores que cada uno de sus embarazos ha sido diferente.

El sexo del bebé

Malena además confesaba un dato clave en este emabarzo: "Baby M" es niña. Así se refiere de forma cariñosa al bebé que están esperando y que, cuyo sexo de momento se desconocía. Esto se debe a que Mario prefirió por dejarle a su mujer el momento revelación cuando hace unos días los medios le preguntaban.

Aunque todavía no tienen claro como se llamará, lo que sí es seguro es que el nombre empezará por la letra m. Además, la influencer dejó claro que ahora tendrían que contar con la opinión de sus hijos de 8 y 9 años respectivamente, antes de tomar la decisión final.

Malena Costa y Mario Suárez | IG

Sobre el sexo del bebé, a Malena le daba igual si era niño o niña, y no solo en este embarazo, en los anteriores también, aunque sus hijos si tienen sus preferencias: "Al principio los dos querían niña". Pero, con el paso del tiempo, su hija mayor, Matilda, mantuvo firme su decisión, mientras que su hijo Mario, cambió de opinión y se decantó por un niño. Sea como sea, al final, ganó Matilda. Aun así, "los dos están muy contentos".

La modelo explicó que los hermanos recibieron la noticia inmediatamente después de hacerse el test, ya que estaban de vacaciones en Mallorca y tarde o temprano, amigos cercanos iban a enterarse. Además, la noticia implicaba que Malena tuviese que cambiar algunos hábitos que tenía de su día a día. "Ellos razonan y entienden, están contentos" concluyó con una sonrisa.

La boda sorpresa de Malena Costa y Mario Suárez | Instagram

En cuanto a la relación de pareja, Malena contó con humor como se las ingenian con tanto niño en casa: "Mario es muy detallista", explicó añadiendo que siempre le hacia sorpresas y dejando ver lo atento que es. Y es que, aunque él tiene una agenda más apretada que la de la modelo, siempre buscan ratitos para estar juntos y pasar tiempo de calidad entre ellos.

Para la mallorquina, Mario es un "padrazo", porque ella es más consentidora a diferencia de él que es más estricto y a su parecer les educa mejor: "Hacemos una buena combinación", dijo sonriente. Aunque ella es más flexible, ambos forman un buen equipo consolidado y con experiencia de sobra en crianza y maternidad.