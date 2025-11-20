78 años de la boda de Isabel II y Felipe de Edimburgo: un vestido de novia de 10.000 perlas y 2.500 regalos

Reino Unido, 1947. Por aquel entonces, el país se estaba recuperando de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que había terminado dos años antes y que había dejado una grave crisis económica. En medio de esta complicada situación, hubo un evento que dejó una sensación de ilusión colectiva entre la mayoría de los ciudadanos británicos: la boda de Isabel II y Felipe de Edimburgo.

Fue el 20 de noviembre y este año 2025 se cumple el 78º aniversario de ese acontecimiento histórico que traspasó fronteras y se vivió con expectación en todo el mundo, ya que se calcula que la retransmisión de la BBC Radio llegó a 200 millones de personas.

Una multitud de personas en las calles de Londres el día de la boda de Isabel II y Felipe de Edimburgo | Gtres

Las calles de Londres abarrotadas el día de la boda de Isabel II y Felipe de Edimburgo | Gtres

El enlace se celebró en la Abadía de Westminster de Londres, tan solo cuatro meses después del compromiso, anunciado oficialmente el 9 de julio de ese mismo año. Un día especial en el que Felipe le regaló a Isabel un anillo de platino y diamantes diseñado por Philip Antrobus, tal y como explica la página web oficial de la Casa Real británica, que también desvela otras curiosidades de esta histórica boda.

La boda de Isabel II y Felipe de Edimburgo se celebró en la Abadía de Westminster | Gtres

El vestido de la novia

El vestido estaba hecho de satén duquesa de color marfil y decorado con hilo de plata, bordados de tul y cristales. Tenía un "escote en forma de corazón con cintura baja en punta en V y una falda panelada hasta el suelo", detallan desde la Casa Real británica, además de llevar también un corpiño ajustado. Pero, sin duda, uno de los detalles que más llamó la atención fueron las 10.000 perlas que llevaba y que fueron importadas desde Estados Unidos.

Sir Norman Hartnell fue el autor de la pieza, quien se inspiró en el cuadro Primavera de Botticelli. Este no fue el único vestido, ya que el diseñador le presentó a la entonces princesa varios diseños hasta que finalmente optó por este solamente tres meses antes de la boda. Tras el enlace, el traje se expuso en el Palacio de St James y lo llevaron por diferentes ciudades británicas.

Debido a la situación del país a causa de la posguerra, Isabel utilizó cupones de racionamiento para pagar el vestido. Incluso cientos de ciudadanos le enviaron la suya para poder costear el traje, pero esto se consideraba ilegal y fueron devueltos a sus propietarios.

Isabell II y Felipe de Edimburgo el día de su boda | Gtres

Miles de regalos e invitados

El interés por esta boda en todo el planeta era tal, que la pareja llegó a recibir más de 2.500 regalos y unos "10.000 telegramas de felicitación", especifican desde el Palacio de Buckingham. Todos estos obsequios también se expusieron en el Palacio de St James para que los británicos más curiosos pudieran verlos. Entre todos ellos, los más especiales fueron dos collares que le regaló su padre, el rey Jorge VI, y que pertenecieron a la reina Ana y a la reina Carolina.

Isabel y Felipe invitaron a unas 2.000 personas a la ceremonia y, como agradecimiento, les regalaron unos ramilletes de mirto y brezo blanco de Balmoral.

Sello conmemorativo de la boda de Isabel II y Felipe de Edimburgo | Gtres

Sello conmemorativo de la boda de Isabel II y Felipe de Edimburgo | Gtres

Otros detalles de la boda

Ocho damas de honor acompañaron a Isabel II, quien, tras la ceremonia, siguió la tradición iniciada por la reina Victoria y llevó su ramo de novia a la tumba del soldado desconocido. Unos cuantos años después, Lady Di y Kate Middleton también lo hicieron.

Isabel II y Felipe de Edimburgo con las damas de honor el día de su boda | Gtres

El Palacio de Buckingham acogió el banquete, que terminó con un pastel de, atención, casi 3 metros de altura. Cuatro pisos que se partieron en 2.000 raciones para cada uno de sus invitados.