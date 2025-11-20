Amaia Romero reconoce que ha sido "un año difícil a nivel personal" tras su ruptura con Daniel Dalfó

Amaia Romero ha sido premiada como Mujer del Año en los Premios GQMen of the Year. Un reconocimiento que la revista concede de manera excepcional a las mujeres, para destacar su talento y trayectoria: "Para mi es un honor", declaró. Durante el evento, recordó que el año pasado, fue ella quien entregó el mismo premio a la artista de género urbano Bad Gyal y quiso dedicar este reconocimiento, a la primera persona que se le vino a la cabeza, a su primera profesora de piano, mostrando un agradecimiento a quienes han marcado su camino.

Amaia Romero en un photocall | Gtres

En el photocall, Amaia también reflexionó sobre lo que hace que un hombre sea merecedor del título Hombre del Año. Pensativa y entre risas, aseguró: "Creo que tiene que ser muy transparente". Entre las cualidades que valoraría están la claridad, la sensibilidad y la seguridad en uno mismo: "Esa es la clave". Para ella, su padre encarna ese ideal y, sin dudarlo, lo considera su propio Hombre del Año.

En lo personal, 2025 no ha sido su mejor año debido a su ruptura con Daniel Dalfó, en agosto, por diferencias personales, y con quien habría compartido tres años de su vida: "Ha sido un año un poco más difícil a nivel personal". Sin embargo, su terreno profesional no se ha visto afectado, ya que su talento y su carisma han brillado por encima de cualquier adversidad. Y es que, la cantante cree que los temas personales y profesionales deben ir separados, considerando que lo más importante es ella misma y que lo más real que tiene es su pensamiento: "Yo sé que soy real", "no sé si vosotros sois robots".

Amaia Romero en un photocall | Gtres

A pesar de haber pasado un proceso sentimental difícil, Amaia respondió sonriente ante los micrófonos sobre la fortaleza que ha reunido en estos últimos meses: "Me siento muy fuerte", asegurando que está abierta a todo, y que no le importaría volver a enamorarse: "Ganas de todo, del amor, de todo".

Respecto a su futuro artístico, cuando le preguntaron sobre probar la faceta de actriz, respondió con gran ilusión y naturalidad: "Ojalá", dejando claro que le gustaría explorar nuevos horizontes.