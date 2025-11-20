Lulu Figueroa reconoce lo importante que han sido sus hermanos tras la muerte de su padre: "Nos ha unido"

El pasado 21 de marzo fallecía Álvaro Figueroa Griffith, cuarto Conde de Romanoes, a los 76 años. Una noticia muy triste para la familia que les dejaba a todos completamente rotos, especialmente a su hija, Lulu Figueroa, a quien vimos muy afectada en la misa funeral que la familia organizó para recordar al Conde el 1 de abril.

Lulu Figueroa, en la misa funeral de su padre | Gtres

Ocho meses después de la pérdida, Lulu ha reaparecido ante los medios en la inauguración de la tienda de Hoss, que la firma ha abierto en Vigo, Galicia. Una apertura donde también estaban otras famosas apoyando la marca como Clara Lago o Malena Costa.

Un evento de moda donde Lulu confesó las muchas prendas que guarda de su abuela y cuál es la más especial que tiene en el armario: "Tengo una gabardina de un diseñador americano de los años 50 maravillosa. Se está cayendo a trozos, pero la tengo como guardada y la estoy cuidando mucho. Pero tengo muchas piezas muy bonitas de mi abuela que conservo y qué uso día a día.

Lulu Figueroa, en la inauguración de una tienda | Europa Press

Además, siempre muy atenta con la prensa, la estilosa pintora confesó que el 2025 ha sido un año complicado y cómo están afrontando en la familia el fallecimiento de su padre: "Se echa de menos a la gente que falta, pero bueno, intentando, no sé, estar distraída y no pensarlo. Y estar en familia, al final eso ayuda mucho. Estar con mis hermanos, eso nos ha unido un montón". La influencer reconoce que: "Ha sido un año duro, pero bueno, trabajando en lo que me gusta, que al final es lo importante. Y tenemos salud, estoy con mi familia y está todo bien", reconoce sincera.