Clara Lago recuerda su famoso "tierra trágame" en un encuentro que tuvo con la reina Letizia: "Mi ruina"

Clara Lago recibió a la prensa radiante y con una actitud cercana, dejando claro lo feliz que estaba de volver a colaborar con la marca Hoss. La actriz expresó que siente un cariño especial por Hoss y que se sintió muy halagada cuando volvieron a contar con ella. Durante el encuentro, habló de sus imprescindibles de invierno: "Soy muy de vaqueritos, me gusta ir cómoda", confesó, enseñando prendas de la tienda que llevaba puestas antes de recalcar: "Apuestan por lo sostenible y por ahí ya me ganas".

Clara Lago en un photocall | Europa Press

Además explicó por qué tiene un vínculo especial con esta comunidad: "Mis padres llevan viviendo allí 14 años", y es que, para ella, las tierras gallegas tienen un encantoincomparable: "Tiene todo a nivel naturaleza, mar, montaña y verde, que me parece lo más bonito del mundo", dijo con admiración.

Y hablando de familia, Clara aprovechó para hablar de sus futuros planes de Navidad, tiempo que aprovecha para disfrutar de las reuniones familiares y el tiempo de calidad con los suyos, pero, también, confiesa que hay cosas de estas fechas que no le gustan tanto: "No soy muy fan de los regalos". Asimismo, reconoció que ha sido un 2025 lleno de cosas buenas para ella.

"Tierra trágame", así concluyó el encuentro de Clara con los micrófonos, al recordar el episodio del podcast La Ruina que se hizo viral después de que la actriz relatara su anécdota con la reina Letizia: "Mi ruina con doña Letizia", reía. Explicó que todo ocurrió en 2014 cuando protagonizaba Las Venus de las pieles, junto a Diego Martin. Tras una de las funciones Clara, Diego y David, el director salieron a tomar algo y coincidieron en el mismo bar con los Reyes.

Allí, se saludaron y conversaron unos instantes. Sin embargo el momento de "terror" llegó cuando Letizia le dijo: "Ay que delgadita estás", y sin pensar demasiado, Clara respondió con humor: "Mira quién fue a hablar si parece una figurilla de pesebre", un adjetivo que ella suele usar con una amiga que también es pequeña y delgada como ella. Una anécdota que guardó con sentimiento agridulce, pero que, a día de hoy "le hace gracia", además, durante el podcast pidió disculpas a la reina: "Letizia, si ves esto, te pido perdón".