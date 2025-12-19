Empeora el estado de salud de la princesa Mette-Marit de Noruega y valoran un posible trasplante de pulmón

La preocupación vuelve a instalarse en la Casa Real de Noruega. El estado de salud de la princesa Mette-Marit ha empeorado de forma significativa en las últimas semanas a causa de la fibrosis pulmonar que padece desde hace años. Aunque a principios de diciembre se dejó ver públicamente en un concierto de Navidad, los últimos informes médicos apuntan a una evolución negativa de la enfermedad.

Ha sido la propia Casa Real noruega la que ha confirmado la gravedad de la situación a través de un comunicado oficial, en el que reconoce que los especialistas están valorando seriamente la opción de un trasplante de pulmón.

Una enfermedad que ha marcado su agenda desde 2018

Mette-Marit fue diagnosticada de fibrosis pulmonar en 2018. Desde entonces, su presencia en actos oficiales se ha ido reduciendo de manera progresiva, limitándose a compromisos muy concretos y siempre en función de cómo se encontraba físicamente.

Durante años, la evolución de la enfermedad fue lenta y relativamente estable, lo que permitió a la princesa heredera mantener una actividad pública intermitente. Sin embargo, el pasado mes de septiembre la Casa Real ya alertó de un cambio importante al anunciar que, a partir de octubre, suspendería su agenda oficial para someterse a un proceso de "rehabilitación pulmonar".

Ahora, tras realizarse nuevas pruebas médicas, el diagnóstico es más preocupante. Según el comunicado, los médicos han detectado una "clara evolución negativa" de la enfermedad.

Preparativos ante un posible trasplante de pulmón

En la información difundida se explica con claridad el escenario actual: "Nos acercamos al momento de realizar un trasplante de pulmón y estamos realizando los preparativos necesarios para que sea posible cuando llegue ese momento".

Además, se detalla cómo esta situación está afectando a su día a día. "La princesa heredera presenta síntomas y dolencias diarias que influyen en su capacidad para realizar sus tareas cotidianas. Necesita más descanso y su estado físico está cambiando más rápidamente que antes", señalan.

Las palabras de Mette-Marit

Tras hacerse público el comunicado, Mette-Marit ha concedido una entrevista a la radiotelevisión pública noruega, NRK, desde su residencia de Skaugum. En ella, ha hablado con sinceridad sobre el proceso emocional que está viviendo.

"Ha sido un largo proceso mental para mí llegar hasta aquí", confesaba en referencia a la posibilidad de tener que someterse a un trasplante pulmonar. La princesa reconocía que durante años mantuvo la esperanza de poder controlar la enfermedad únicamente con medicación. "La evolución ha sido bastante lenta hasta ahora, pero en este último periodo ha ido más rápido de lo que tanto yo como los médicos esperábamos", explicaba, con el príncipe heredero Haakon Magnus a su lado, mostrándole su apoyo.

Aun así, Mette-Marit no escondía la dificultad del momento: "Solo pensar en que este puede ser el siguiente paso es bastante exigente", reconocía, manteniendo la serenidad que siempre la ha caracterizado.

¿Qué es la fibrosis pulmonar?

Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la fibrosis pulmonar es una enfermedad en la que el tejido sano del pulmón se sustituye progresivamente por tejido cicatricial. Esto provoca que el pulmón pierda elasticidad, se vuelva más rígido y disminuya la capacidad de entrada de aire y el paso de oxígeno a la sangre.

Entre sus síntomas más habituales se encuentran la falta de aire, la tos seca persistente, el cansancio extremo y el dolor muscular o articular. También puede provocar pérdida de peso involuntaria y un ensanchamiento de las puntas de los dedos, conocido como acropaquia.

La evolución varía según cada paciente, pero cuando el empeoramiento se produce de forma rápida se habla de una exacerbación aguda, una situación grave que puede llegar a ser mortal.