La princesa Leonor vuelve a casa por todo lo alto: superando su primer vuelo en solitario

Estas Navidades, la princesa Leonor cambia las aulas de la Academia General del Aire en San Javier por volver al calor de su hogar junto a su familia en el Palacio de la Zarzuela.

Pero, antes de colgar el uniforme por unos días, ha querido dejar constancia de sus avances y de la seguridad que demuestra al pilotar sola por el cielo. La heredera al trono ha sorprendido a todos con un logro que parecía lejano, ha conseguido superar sin problema su primer vuelo en solitario. Sí, sola, al mando de un avión.

La Princesa Leonor en su primer vuelo en solitario | Gtres

Casi tras cuatro meses de una formación especialmente intensa, entre simuladores, clases teóricas y vuelos guiados por sus instructores, Leonor ha alcanzado este 18 de diciembre lo que en la jerga militar llaman la "suelta". Y vaya si lo ha cumplido con creces. Y es que las imágenes compartidas por Zarzuela muestran a la princesa sobrevolando la costa de Murcia con toda naturalidad, con una actitud tan convincente que roza casi lo profesional, como si fuera fácil, como si llevara haciéndolo toda la vida.

Pese a todos sus quehaceres, no todo es tensión en la vida de la futura reina, no siempre son discursos y obligaciones. La princesa también se divierte y demuestra su sencillez con el estilo de vida que lleva actualmente. Entre las imágenes se aprecian charlas tranquilas con sus compañeras, revisiones de la nave como una más del grupo y por supuesto, a la heredera de la corona poniéndose el equipo de protección reglamentario, el zahón anti-g, que pesa nada más y nada menos que alrededor de 7 kg.

La Princesa Leonor con su traje reglamentario | Gtres

Parece que allí Leonor se ha ganado a todos con esa cercanía que tanto la caracteriza. Incluso ha habido tiempo para disfrutar durante la celebración de Nuestra Señora de Loreto, la patrona de la Academia. Un evento único que vivió junto a sus compañeros y donde llevó a cabo el acto de jura de bandera, además de lucir su uniforme de gala y un moño trenzado que no dejaba indiferente a nadie.