Omar Montes, sorprendido por una multa mientras le preguntan por la polémica de Ilia Topuria

Ilia Topuria ha compartido en los últimos días un comunicado en redes sociales en el que explica los motivos personales que le han llevado a no defender su corona durante las últimas semanas. En el texto, el luchador denuncia un intento de extorsión relacionado con una acusación de malos tratos tras su separación, una situación especialmente delicada que ha generado un enorme revuelo mediático.

Como suele ocurrir en estos casos, muchos medios han intentado recabar información a través de su entorno más cercano. Entre las amistades del deportista se encuentra Omar Montes, que fue sorprendido por las cámaras cuando se disponía a recoger su coche, aparcado en plena calle.

La multa que se llevó toda la atención

Mientras los periodistas le preguntaban por Ilia Topuria, Omar Montes evitaba pronunciarse sobre el asunto. Sin embargo, lo que terminó robando protagonismo a la escena no fue ninguna declaración, sino el momento en el que el cantante se percató de que tenía una multa en el parabrisas.

"Me han puesto una multa", se le escucha decir, visiblemente sorprendido, mientras hablaba por teléfono. Una reacción espontánea que rápidamente se ha acabado convirtiendo el incómodo instante en una anécdota.

El espectacular coche de Omar Montes

Lo cierto es que la sanción de aparcamiento resulta casi anecdótica si se tiene en cuenta el vehículo que conducía el artista. Omar Montes acaba de actualizar su Mercedes Clase G, uno de los modelos más exclusivos del mercado.

El coche ahora luce un vinilo cromado en oro rosa, nuevas llantas, iluminación ambiental interior y un llamativo techo estrellado con más de 1.250 puntos de luz. Un auténtico despliegue de lujo que no pasó desapercibido durante la grabación.

El apoyo de los famosos a Ilia Topuria

Más allá de la anécdota, Omar Montes sí ha mostrado públicamente su respaldo a Ilia Topuria en redes sociales. Aunque no ha querido hacer declaraciones ante la prensa, dejó un mensaje de apoyo en el comunicado del luchador en Instagram: "Estamos contigo, hermano. Todos los que te conocemos sabemos tu forma de ser humilde. Te amo. España entera contigo".

Omar no ha sido el único rostro conocido en posicionarse. Violeta Mangriñán también quiso mostrar su apoyo al deportista con un corazón rojo en la publicación, sumándose así a la oleada de mensajes de ánimo que Topuria ha recibido en los últimos días.