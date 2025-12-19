"Mi padre introdujo el kebab en este país": Omar Montes abre su negocio más personal

Omar Montes está viviendo uno de esos momentos que van más allá del éxito musical. Este jueves 18 de diciembre, el artista ha inaugurado oficialmente su cadena de kebabs, un proyecto que, según ha explicado, no responde solo a una inquietud empresarial, sino a la necesidad de rendir homenaje a su historia familiar.

"Muy contento, porque es un sueño hecho realidad", ha confesado ante los medios, visiblemente emocionado. Y es que para el cantante, este nuevo negocio tiene un significado especial.

"Esto es tradición familiar, mi padre introdujo el kebab en este país y ahora yo lo estoy modernizando un poco", ha asegurado a los medios. Una frase que resume el espíritu del proyecto: respetar el legado recibido y adaptarlo a los nuevos tiempos.

Omar Montes en la inauguración de su restaurante junto a su madre Mari Ángeles y su pareja Lola Romero | Gtres

La inauguración

La apertura del local ha congregado a cientos de personas, algo que el propio Omar Montes no esperaba: "Pensaba que no iba a haber nadie, te lo juro. Yo llevaba un rato pensando: me voy a comer el kebab yo solo", ha contado entre risas.

Sin embargo, al ver la multitud esperando, su reacción fue inmediata: "Cuando he visto ahí mil personas he dicho: me cachis en la mar".

El artista ha querido agradecer el cariño del público, destacando que el ambiente vivido durante la inauguración fue clave para confirmar que el proyecto ha arrancado con buen pie: "Aquí estamos con toda la gente que ha venido, que nos quiere mucho", ha afirmado.

Omar Montes inaugurando su restaurante | Gtres

Madrid como punto de partida

La cadena de kebabs arranca en la Comunidad de Madrid, una elección nada casual para el cantante. "Este centro comercial es una maravilla, y por alguno tenemos que empezar", ha explicado al ser preguntado por el motivo de elegir esta ubicación.

Además, no ha descartado ampliar el negocio en el futuro: "Posiblemente sí", ha respondido cuando le han preguntado si lo veremos entre fogones en otros locales.

Lola Lolita junto a Omar Montes en la inauguración de su restaurante | Gtres

El secreto mejor guardado del kebab

Uno de los momentos más comentados ha sido cuando el artista ha hablado, con su habitual sentido del humor, sobre la receta: "Es una receta que solo la sabía Michael Jackson y mi papá. Y Michael Jackson, como ya no está entre nosotros, pobrecillo, se llevó el secreto con él a la tumba", ha comentado, provocando risas entre los presentes.

Más allá de la broma, Omar Montes ha insistido en que el verdadero valor diferencial está en la calidad del producto y en la filosofía saludable que hay detrás.

El papel clave de su padre

Si hay una figura central en este proyecto, esa es la de su padre, Ismael. "Mi papá es quien más me ha apoyado", ha reconocido el cantante. Originario de Irak, llegó a España en 1981 huyendo de la guerra y se estableció en Madrid, donde trabajó en distintos oficios hasta dedicarse al negocio del kebab.

Omar Montes ha recordado una etapa especialmente dura para su padre. "Todo su imperio se le fue a pique por una serie de problemas familiares", ha explicado. A ello se sumó el impacto de los conflictos bélicos en Oriente Medio. "Hubo una guerra muy grande y tuvo que estar manteniendo a todos los familiares que se fueron yendo a cada país. Los kebabs que sacaba, el dinero lo mandaba", ha relatado con sinceridad.

Omar Montes | Gtres

Un kebab diferente: calidad y comida fitness

Siguiendo los consejos de su padre, el cantante ha apostado por un concepto diferente: "Que sea buena calidad la comida, que intente hacer comida fitness, que no sea tipo kebab de gordo", ha señalado. Según Montes, la idea es ofrecer un producto que se pueda consumir con más frecuencia sin renunciar a cuidarse.

El propio artista ha detallado algunos aspectos clave de la receta: "El pan es un pan de proteínas, lo hemos elegido a posta, que sea anabólico natural". En cuanto a la carne, asegura que también marca la diferencia: "Es chuletón de Ávila, prensado, todo es de calidad inmejorable".

Omar Montes en la inauguración de su restaurante | Gtres

Mirando al futuro

Además de este nuevo proyecto gastronómico, Omar Montes tiene claros sus próximos pasos. Planea lanzar un nuevo disco de reguetón y abrir más locales en los próximos meses. Aun así, sus deseos para el futuro son sencillos. De cara a 2026, el artista pide que "mi familia se quede como está, que no me falte nadie y que tengamos salud".

Con esta cadena de kebabs, Omar Montes demuestra que su éxito no solo se mide en escenarios o listas de reproducción, sino también en la capacidad de convertir su historia familiar en un proyecto con identidad propia.