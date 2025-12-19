Ana Obregón zanja por completo las últimas informaciones que la relacionan con Jeffrey Epstein: "Me da asco"

En las últimas horas Ana Obregón se convertía en la protagonista de los medios de comunicación después de que The New York Times sacase una noticia donde aseguraba que la presentadora y su familia estarían vinculados con Jeffrey Epstein. Una información que Ana se apresuró a desmentir en Y ahora Sonsoles dejando claro que sí, conocía al exmagnate estadounidense pero que no pertenecía a nada turbio relacionado con él.

"Aquí la única verdad es la mía, que es la que lo ha vivido. Todo lo que ha salido de mis padres es absolutamente falso. Jeffrey no sabía nada de nada de mis padres. Que tonterías han dicho de que si estaba quebrando y nos ayudó, qué barbaridad. Ojalá nos hubiera llegado un pequeño porcentaje del dinero que él tenía".

Ahora, la presentadora y actriz reaparecía en un acto de la Fundación Aless Lequio y allí le preguntaban por el tema. Ana respondía muy tajante asegurando que no quería que esta polémica desviase el tema de la investigación contra el cáncer ya que es lo que realmente le preocupa en estos momentos.

Ana Obregón en un evento | Gtres

"Déjalo porque es que, ay madre mía, es que... Es que no quiero desviar el foco, a ver, con esas cosas que salen de hace no sé cuántos mil años, de verdad, no creo que venga el caso, es decir, porque salgan en el New York Times, ojalá salieran en el New York Times diciendo, pues mira, ella y el padre de su hijo hacen una labor filantrópica de ayudar a los demás, de financiar, esto importante, ha salido esto, pues una desgracia, hijo, ojalá hubiera salido, pero bueno, salir en el New York Times ahí, eso es que me da asco, ¿sabes? y punto, es que no voy a decir más, ya lo he dicho todo en mi programa", zanjaba el tema.

Además, Ana tenía claros sus deseos para este 2026: "Bueno, lo primero, salud para mi niña. Lo segundo, salud para mí, para poderla cuidar muchos años. Y lo tercero, que este hombre con su premio consiga por lo menos, pues eso, frenar un poco esa metástasis y hallar de alguna forma más curación para el cáncer de niños. Ahí estaremos en eso, ahí estaremos sin duda. Pues eso es, eso es lo que pido".

Ana Obregón respondiendo a la prensa | Gtres

Y se despedía diciendo que tristemente parece que tiene "un imán para las polémicas": "Y gracias por estar aquí siento no responder a todas las polémicas que me rodean que son ajenas a mí que digo, yo que hacía yo ahí metida ahí o metida acá, debo tener un imán para rodearme de las polémicas. No sé por qué con lo buena gente que soy no lo entiendo".