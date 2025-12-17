Quién es Jorge Navalpotro, el empresario de la noche con el que Victoria Federica estaría ilusionada

Victoria Federica vuelve a situarse en el foco mediático por su vida sentimental. Tras meses centrada en sus proyectos personales y en su presencia habitual en eventos relacionados con la moda, la hija de la infanta Elena tendría una nueva ilusión. Así lo aseguran fuentes consultadas por Vanitatis, que apuntan a que la joven estaría conociendo a Jorge Navalpotro desde hace aproximadamente dos meses.

Aunque la noticia ha corrido como la pólvora, quienes conocen a la pareja insisten en que se trata de un romance incipiente, sin etiquetas ni planes a largo plazo. Aun así, el entorno de Victoria Federica habla de una etapa marcada por la ilusión y las ganas de disfrutar del momento.

Victoria Federica | Gtres

Quién es Jorge Navalpotro

Aunque pueda no sonarte, el nombre de Jorge Navalpotro es conocido en el entorno del ocio nocturno madrileño. Empresario de la noche, está vinculado a la emblemática sala La Riviera, uno de los locales más conocidos de la capital.

Más allá de su faceta empresarial, basta con echar un vistazo a sus redes sociales para hacerse una idea de sus intereses personales. Navalpotro es un apasionado de los coches, los deportes acuáticos y el baloncesto, aficiones que comparte de forma habitual y que encajan con el estilo de vida activo y social que también caracteriza a Victoria Federica.

Un romance sin prisas ni etiquetas

Según las fuentes citadas por Vanitatis, la relación no se considera seria, al menos por ahora. "Es el inicio de un romance de veinteañeros", señalan, dejando claro que ambos prefieren vivirlo con naturalidad y sin presión mediática. Aun así, quienes rodean a la hija de la infanta Elena aseguran que está "muy ilusionada" con este nuevo capítulo personal.

Esta idea la refuerzan también las informaciones publicadas por Lecturas. De acuerdo con la revista, Jorge Navalpotro vive en la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, y Victoria Federica pasa allí muchos días. Un dato que apunta a una relación cercana, aunque todavía discreta.

Complicidad en las redes

Por ahora no existen imágenes de la pareja juntas, algo que no sorprende teniendo en cuenta el perfil reservado con el que estarían gestionando su relación. Sin embargo, las redes sociales han dejado algunas pistas. Intercambios de emoticonos, corazones y fuegos en publicaciones mutuas han sido interpretados como muestras de complicidad entre ambos.

En la, Victoria Federica comentó que le "encantan" las fotos y él contestó que "tiene una buena fotógrafa", haciendo evidente que es la sobrina del rey Felipe VI quien está tras la cámara.

Un patrón que se repite

No es la primera vez que el nombre de Victoria Federica se vincula al mundo de la noche. Hasta el verano pasado estuvo conociendo a Borja Moreno Oriol, también empresario del sector, que había sido pareja de Amina Martínez de Irujo Casanova.

Como vemos en el vídeo que acompaña la noticia, Victoria Federica no quiere responder a preguntas sobre su "nueva ilusión". Veremos si con el tiempo finalmente esta relación sí termina consolidándose y la sobrina del rey Juan Carlos nos comparte más detalles.