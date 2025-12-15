Los hijos de Adriana Abascal, el motor de su vida y sus grandes tesoros: así son Paulina, Diego y Jimena Villalonga

Hace tan solo unos días, la empresaria mexicana Adriana Abascal y el príncipe italiano Manuel Filiberto de Saboya, jefe de la histórica Casa de Saboya, pusieron punto y final a su relación tras casi un año de romance.

Lejos de desaparecer del foco, Adriana Abascal ha optado por refugiarse en lo que siempre ha sido su gran pilar: su familia. En los últimos días, la exmodelo y empresaria ha compartido en Instagram momentos de su faceta más íntima y personal. Entre ellas, una imagen muy significativa junto a dos de sus tres hijos, Jimena y Diego Villalonga, fruto de su matrimonio con Juan Villalonga.

"Mi familia, mi mayor tesoro", escribe Abascal junto a la instantánea, tomada en Nueva York, donde deja patente el orgullo que siente por sus hijos y la unión que mantienen. Un mensaje que llega en pleno proceso de duelo emocional y que muchos interpretan como una declaración de fortaleza tras la ruptura sentimental.

Así son los hijos de Adriana Abascal: Paulina, Diego y Jimena

Los tres hijos de la modelo son fruto de su matrimonio con el español Juan Villalonga, expresidente de Telefónica, con quien mantuvo una relación de nueve años, entre los años 2000 y 2009.

Adriana siempre ha mantenido muy al margen a sus hijos del foco mediático. No obstante, ha ido mostrando discretamente algunas imágenes a lo largo de su vida, sobre todo a partir de la mayoría de edad de cada uno de ellos. Aunque los tres viven lejos de su madre, desarrollando sus carreras profesionales, mantienen una buena relación que de tanto en tanto muestran en sus redes sociales.

Paulina Villalonga: la hija mayor de Adriana Abascal, apasionada del cine y la ecología

Paulina Villalonga, la hija mayor de la modelo mexicana, se está haciendo un nombre en el sector del cine. Se dedica profesionalmente a la producción y se sabe que es una joven comprometida con el medio ambiente.

Diego Villalonga: el discreto estudiante de finanzas, hijo de Adriana Abascal

El mediano de los tres hermanos, Diego Villalonga, mantiene una vida alejada del foco mediático. Con un perfil más discreto, estudia finanzas en Los Ángeles, una ciudad que también marcó gran parte de la infancia familiar. Mantiene un fuerte parecido físico con su padre y, a pesar de ser el hijo de dos grandes empresarios, Diego ha logrado mantener un perfil bajo mientras construye su propia trayectoria profesional.

Jimena Villalonga: la benjamina cumple 18 años y conquista las redes

La más joven de los tres, Jimena Villalonga, acaba de cumplir 18 años en 2025, un hito que su madre celebró públicamente con un emotivo mensaje en Instagram. Jimena ha mostrado desde siempre un gran interés por la moda y los negocios, e incluso ha participado junto a su madre en eventos de alta costura, compartiendo portadas y redes sociales. Su decisión de estudiar en la prestigiosa Universidad de St Andrews, en el Reino Unido, ha sido uno de los pasos más comentados recientemente, subrayando su independencia y proyección internacional. Posiblemente, Jimena es la que más se parece a su madre, por lo que respecta al futuro profesional.

La vida de Adriana Abascal, madre, modelo y empresaria de lujo

Hace tan solo unos días fue la propia Abascal quien comunicó la noticia de su ruptura con el futuro heredero al trono italiano a través de sus redes sociales, con un mensaje cargado de simbolismo y una fotografía junto a su ya expareja.

Unas palabras serenas, pero emotivas, con las que dejaba entrever que la decisión no había sido sencilla. Horas más tarde, eliminó cualquier rastro de esa historia compartida, alimentando aún más las especulaciones sobre los motivos de la separación.

Adriana Abascal, que alcanzó la fama internacional tras ser Miss México en 1988, ha construido desde entonces una sólida trayectoria personal y profesional. Empresaria, coleccionista de arte y habitual de los círculos sociales más exclusivos, su vida sentimental siempre ha despertado un gran interés mediático, especialmente por sus matrimonios con figuras clave del mundo empresarial.

Adriana Abascal | Gtres

Hoy, tras el final de su relación con el príncipe italiano, Abascal parece centrada en cerrar una etapa y mirar hacia adelante, arropada por sus hijos y reafirmando su identidad más allá de cualquier historia de amor. Una reaparición serena, elegante y muy en su línea, que no ha pasado desapercibida para sus seguidores.

Para Adriana Abascal, estos tres jóvenes son "su mayor tesoro", como ella misma los define. En plena etapa de ajuste personal tras su reciente ruptura, sus publicaciones denotan que la familia es su centro emocional y su motor diario. Entre viajes, celebraciones y momentos cotidianos, las redes sociales de Abascal se han convertido en una ventana a su mundo más íntimo, donde sus hijos ocupan un lugar primordial.