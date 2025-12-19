La tradición navideña española que ha conquistado a los hijos de Elsa Pataky en Australia

Elsa Pataky y Chris Hemsworth se mudaron a Byron Bay, Australia, hace alrededor de diez años con una idea muy clara: criar a sus hijos lejos del ruido mediático, en un entorno tranquilo y en plena naturaleza. Hoy, su primogénita, India Rose, de 13 años, y los gemelos Tristán y Sasha, de 11, ya están entrando de lleno en la adolescencia y empezando a construir su propia identidad.

Una identidad que, aunque se ha desarrollado lejos de España, sigue teniendo un fuerte vínculo con el país de nacimiento de su madre. Y no solo por los viajes anuales que hacen en familia, sino también por el empeño de Elsa Pataky en mantener vivas las tradiciones y el idioma.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth | Gtres

El español, la asignatura pendiente de Chris Hemsworth

Tal y como la propia actriz contó en una entrevista en El País, Chris Hemsworth le prometió el día de su boda que aprendería español durante el primer año de matrimonio. Quince años después, la realidad es muy distinta.

"Estoy en shock. O soy una pésima profesora de español o él es un completo inútil con los idiomas", confesaba Pataky con humor. A pesar de pasar temporadas en España cada año, el nivel del actor australiano no ha evolucionado demasiado.

Según explica la actriz, su repertorio lingüístico se limita prácticamente a unas pocas frases como: "Un café con leche, por favor" y "¿Dónde está la biblioteca?". Una situación que ya empieza a desesperarla. "Estoy por poner carteles por casa para que se sepa las palabras y las aprenda", bromeaba.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth | Gtres

Sus hijos y su cercanía con la cultura española

Quienes sí han avanzado algo más con el idioma son sus tres hijos. India Rose, Tristán y Sasha entienden español y lo hablan, aunque con un marcado acento australiano que delata dónde han crecido.

Más allá del idioma, los niños también se han interesado por algunas de las tradiciones más típicas de España, especialmente las navideñas. "Les encantan las tradiciones españolas. Por ejemplo, las uvas en Nochevieja", explicaba Elsa. Una costumbre que a ellos les parece de lo más fascinante, aunque desde fuera pueda resultar algo peculiar.

Chris Hemsworth habla de su relación con Elsa Pataky

En paralelo, Chris Hemsworth ha reflexionado recientemente sobre su vida familiar y su matrimonio con Elsa Pataky en el pódcast de salud mental On Purpose. El actor asegura que la clave de su relación es una base sólida de amistad.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth | GTRES

"Cuando realmente te llevas bien es cuando hay humor, aventura y curiosidad. Cuando te permites hacer el ridículo y disfrutar juntos", explicaba. Para Hemsworth, más allá de la atracción, lo importante es la compañía y mantener el interés mutuo con el paso del tiempo.

Eso sí, el actor no oculta que también han atravesado momentos complicados. "Cuando todo se convierte en trabajo, niños y gestión de la casa, el nosotros casi desaparece", reconocía. Una etapa que han logrado superar buscando espacios para estar solos y reconectar como pareja.