Cristina Pedroche, ilusionada por su segunda boda con Dabiz Muñoz: "Nos casaríamos todos los días de nuestra vida"

El pasado 17 de diciembre, el programa de Antena 3 El Hormiguero recibió a uno de los rostros más queridos y carismáticos del panorama televisivo, Cristina Pedroche.

La presentadora, tan cercana como siempre, habló sobre las Campanadas de fin de año y confesó sus nervios por el próximo vestido que lucirá desde la Puerta del Sol de Madrid como cada Nochevieja, comentando que aún "no se sentía preparada" para hacer lo que va a hacer este 2025, pero que ha tomado la decisión de seguir con el proyecto para adelante.

Fue en uno de los mejores momentos, cuando su ya marido, Dabiz Muñoz, irrumpió de sorpresa en el plató para enseñar sus roscones de reyes, con un gesto muy romántico, sacó un anillo de boda escondido en uno de ellos, pidiéndole la mano por segunda vez y dejando a todos boquiabiertos.

Y como las casualidades no existen, el gesto podría tener un significado aún más especial si se tiene en cuenta que la pareja celebró su boda íntima hace diez años, en diciembre de 2015, en su propia casa.

Con esta sorpresa, Pedroche y Muñoz no solo sorprendieron al público, sino que también regalaron a sus seguidores un momento único que deja claro por qué, después de más de una década juntos, siguen tan enamorados.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz | Getty Images

De nuevo sonriente ante los micrófonos de Europa Press y con los ojos más brillantes que nunca, la colaboradora volvió a recalcar que "se casaría todos los días de su vida" por el gran equipo que forma con el conocido chef, añadiendo además: "Sabemos que queremos estar juntos para siempre". Aunque es evidente que no quiso dejar fuera del círculo protagonista a sus hijos, consideró que todavía son muy pequeños, sobre todo su hijo Isai de cinco meses: "Vamos a esperar un poco".

Cristina Pedroche respondiendo a la prensa | Europa Press

Y como el tema del momento son las Campanadas, todos quieren conocer detalles por pequeños que sean, por eso, fue inevitable el no ser preguntada de nuevo. Sobre si volverá a darlas el año que viene o no, Cristina respondió con la naturalidad que tanto le caracteriza: "Lo que está claro es que este año se cierra un ciclo y voy a darlo todo por si acaso fueran las últimas".