Apple, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, se pone un vestido que llevó su madre hace 30 años

Tener una madre ganadora de un Óscar y un Globo de Oro tiene ventajas. Una de ellas es crecer rodeada de vestidos de gala que forman parte de la historia de la moda… y poder rescatarlos cuando llega el momento. Eso es justo lo que ha hecho Apple Martin, hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, que vuelve a mirar al armario de su madre para construir sus propios looks.

No es la primera vez. Hace un par de años ya sorprendió al recuperar el vestido de Alexander McQueen que la actriz llevó en los Oscar de 2002. Ahora, la joven vuelve a rendir homenaje a uno de los estilismos más recordados de Gwyneth Paltrow, demostrando que la moda de los 90 sigue más viva que nunca.

Apple Martin | Gtres

El vestido noventero de Gwyneth Paltrow que vuelve a ser tendencia

Apple Martin acudió junto a su hermano Moses al estreno en Nueva York de la última película de su madre, Marty Supreme. Para una cita tan especial, la joven de 21 años eligió un vestido negro de Calvin Klein, largo, de tirantes y con la espalda completamente descubierta.

Se trata del mismo diseño que Gwyneth Paltrow lució en 1996 durante el estreno de Emma, la primera adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen dirigida por Douglas McGrath. En aquel momento, la actriz lo combinó con un moño ligeramente deshecho adornado con una cinta negra, una estética minimalista que definió toda una época.

Gwyneth Paltrow en el estreno de Emma de 1996 | Getty Images

Apple no solo recuperó el vestido, sino que también replicó ese aire noventero en el peinado y el maquillaje, reforzando el guiño al pasado. Un acierto absoluto en un momento en el que la moda de los 90 vuelve a ocupar un lugar protagonista y en el que este tipo de siluetas vuelven a verse tan actuales como cuando Gwyneth salía con Brad Pitt.

Apple Martin | Gtres

Un homenaje con fecha señalada

Nada parece casual en esta elección. Apple lució este vestido precisamente el día en el que se cumplían 250 años del nacimiento de Jane Austen, autora de la novela de Emma. Un detalle que convierte el look en un homenaje doble.

La propia Gwyneth Paltrow ha contado en una entrevista con Vogue que su hija se ha convertido en una auténtica exploradora de su archivo personal. "Saca de todo. Le encantan mis Calvin Klein de los 90, de los que tengo muchísimos, y también los Prada de esa época", explicó la actriz.

"A veces jugamos a disfrazarnos y se prueba mis vestidos de los Oscar. Nos lo pasamos muy bien", añadió, dejando claro que la moda es también un punto de conexión entre madre e hija.

Gwyneth Paltrow y sus hijos | Gtres

La aparición de Apple con un vestido icónico no fue la única sorpresa de la noche. También llamó la atención la presencia de Moses Martin, que posó en una alfombra roja junto a su madre y su hermana, algo poco habitual hasta ahora.

Para la ocasión, Gwyneth Paltrow eligió un vestido de terciopelo y seda de Valentino, con una lazada en el hombro, y no dudó en posar orgullosa junto a sus dos hijos.