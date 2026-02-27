ESTABAN CELEBRANDO SU 27 CUMPLEAÑOS
Primeras imágenes de Jesús Gemeliers tras el ataque que sufrió con su hermano a la salida de una discoteca
Los Gemeliers fueron atacados el 21 de febrero tras celebrar su 27 cumpleaños y tuvieron que ser ingresados de urgencia, aunque recibieron el alta horas después. Este viernes, Gtres ha conseguido captar las primeras imágenes de Jesús tras el ataque que sufrieron.
Publicidad
El pasado 21 de febrero, los cantantes Gemeliers fueron atacados a la salida de una discoteca tras celebrar su 27 cumpleaños junto a varios amigos. Debido a lo sucedido, tuvieron que ser ingresados de urgencia en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Horas después, recibieron el alta. Sin embargo, su madre, Eva Morilla, contaba este martes en exclusiva a Gtres que Jesús, recién operado, ha sufrido molestias en uno de sus ojos durante estos días y tuvo que volver al hospital: "Esta mañana han estado otra vez porque seguían con vómitos y mareo", detallaba.
Por suerte, los presuntos agresores han sido identificados gracias a unas grabaciones realizadas en el momento de los hechos. "Sí, han sido identificados", confirmaba la madre de los artistas, dejando claro que el asunto ya está en manos de abogados.
Este viernes, Jesús ha sido grabado en exclusiva por Gtres entrando en su domicilio, en las primeras imágenes del artista tras el ataque que sufrió la pasada semana junto a su hermano Daniel.
Más Celebrities
- La casa de Úrsula Corberó y Chino Darín en Barcelona: un lugar donde se respira paz tras convertirse en padres
- El momento viral de Heidi Klum en la alfombra roja que reabrió el debate sobre la menopausia
- Así fue el exclusivo cumpleaños de Sacha, hijo de Borja Thyssen y Blanca Cuesta, para celebrar su mayoría de edad
Publicidad