Primeras imágenes de Jesús Gemeliers tras el ataque que sufrió con su hermano a la salida de una discoteca

El pasado 21 de febrero, los cantantes Gemeliers fueron atacados a la salida de una discoteca tras celebrar su 27 cumpleaños junto a varios amigos. Debido a lo sucedido, tuvieron que ser ingresados de urgencia en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Uno de los Gemeliers reflexiona sobre el accidente que vivió: "Son situaciones que nos marcan para siempre"

Horas después, recibieron el alta. Sin embargo, su madre, Eva Morilla, contaba este martes en exclusiva a Gtres que Jesús, recién operado, ha sufrido molestias en uno de sus ojos durante estos días y tuvo que volver al hospital: "Esta mañana han estado otra vez porque seguían con vómitos y mareo", detallaba.

Por suerte, los presuntos agresores han sido identificados gracias a unas grabaciones realizadas en el momento de los hechos. "Sí, han sido identificados", confirmaba la madre de los artistas, dejando claro que el asunto ya está en manos de abogados.

Este viernes, Jesús ha sido grabado en exclusiva por Gtres entrando en su domicilio, en las primeras imágenes del artista tras el ataque que sufrió la pasada semana junto a su hermano Daniel.