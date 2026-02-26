BEBÉ A BORDO
Úrsula Corberó publica la primera foto en la que se ve a su hijo Dante
Feliz, radiante y completamente volcada en esta nueva etapa, Úrsula Corberó ha derretido las redes al compartir la imagen más esperada: su primer posado junto al pequeño Dante, confirmando que está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida.
Después de meses de especulaciones y de cuidar al detalle qué mostraba de su embarazo, Úrsula Corberó ha compartido una imagen muy esperada por sus seguidores: la primera foto en la que aparece con su hijo, Dante, nacido el 9 de febrero de 2026, en brazos.
Úrsula anunció su embarazo en septiembre de 2025 con una publicación en la que escribió "Esto no es IA".
Días después de salir a la luz que la actriz ya se había convertido en madre junto a Chino Darín, la intérprete compartía su primera foto con su hijo disfrutando de un tranquilo paseo.
Y ahora, Úrsula ha querido mostrar un poco más de cómo está viviendo esta etapa como madre publicando en stories su primera foto con su pequeño en brazos. Una imagen que transmite paz y felicidad.
La elección de compartir este momento en redes marca una antes y un después en la forma en la que la actriz ha compartido su embarazo: primero con discreción total, después con pequeñas pistas y, ahora, con una imagen que muestra ese vínculo especial entre madre e hijo.
Los seguidores han recibido la publicación con cariño, celebrando la felicidad y la honestidad con la que la actriz ha mostrado un capítulo tan íntimo de su vida.
