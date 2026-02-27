El momento viral de Heidi Klum en la alfombra roja que reabrió el debate sobre la menopausia

Hay vídeos que duran apenas unos segundos, pero generan horas de debate. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Heidi Klum en una de sus últimas apariciones en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia.

En las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, se puede ver a la modelo posando con un vestido ajustado en tono nude, acompañada por su hija, Leni Klum, vestida de negro. Mientras seguía los flashes de las cámaras, también estuvo atendiendo a la prensa.

Heidi Klum junto a su hija Leni Klum en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia 2025 | Gtres

El vídeo que lo empezó todo

El fragmento corresponde a su paso por una alfombra roja del año pasado, donde lucía un vestido de corte drapeado y silueta ceñida que marcaba la zona abdominal. Fue precisamente ese detalle el que provocó especulaciones en redes sociales sobre un posible embarazo.

La respuesta de Heidi, en su docuserie On and Off the Catwalk, lejos de esquivar el comentario, fue directa y desenfadada. Sin dramatizar ni entrar en polémica, dejó claro que los cambios en su cuerpo no tenían nada que ver con una gestación, sino con una etapa natural de la vida.

Heidi Klum en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia 2025 | Gtres

En cuestión de horas, el vídeo acumuló miles de visualizaciones y comentarios. Algunos aplaudían su sinceridad y otros criticaban el foco constante en el cuerpo de las mujeres, especialmente cuando superan los 50 años de edad.

El cuerpo cambia

Lo interesante del momento no fue solo la frase que ella pronunció, sino el debate que generó después. La menopausia sigue siendo un tema poco tratado en el mundo de las celebrities, donde la presión estética es especialmente alta.

Tal y como explican expertos en salud femenina, durante la menopausia se producen cambios hormonales que pueden afectar al metabolismo y a la distribución de la grasa corporal, especialmente en la zona abdominal. No es necesariamente un aumento de peso generalizado, sino un cambio en cómo el cuerpo almacena grasa.

Heidi Klum | Gtres

Este fenómeno es habitual y está relacionado con el descenso de estrógenos, la pérdida de masa muscular y una ralentización del metabolismo basal. Sin embargo, en el imaginario colectivo todavía se asocia cualquier variación corporal femenina con embarazo o descuido físico.

Entre la crítica y el aplauso

Tras la difusión del vídeo, las redes se dividieron. Por un lado, hubo quienes cuestionaron su elección de vestido o su aspecto físico. Por otro lado, muchos celebraron que una figura internacional hablase con tanta naturalidad de la menopausia en un contexto tan expuesto como una alfombra roja.

Heidi Klum | Gtres

No es la primera vez que Heidi se muestra transparente respecto a su vida personal o a los cambios que experimenta con la edad. Pero en esta ocasión, el momento fue especialmente significativo porque se produjo en directo, sin filtros ni comunicados posteriores.

Más allá del titular

El vídeo no solo generó conversación sobre su figura, sino sobre algo más profundo: la manera en que se sigue vigilando el cuerpo de las mujeres públicas. Especialmente cuando atraviesan etapas biológicas normales.

El cuerpo de las mujeres siempre ha sido objeto de crítica sin importar el estatus social, pero que una supermodelo internacional explique sin tapujos que su abdomen responde a la menopausia y no a un embarazo, rompe con una narrativa muy instalada: la de que el cuerpo femenino debe permanecer inmutable.

Heidi Klum | Gtres

Y quizás por eso el vídeo ha tenido tanto recorrido, porque la sorpresa ha venido tras sus declaraciones. Porque es posible que estemos avanzando y visibilizando que el cuerpo de la mujer no debe cumplir los cánones establecidos.