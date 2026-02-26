Ernesto de Hannover cumple 72 años: de su linaje histórico a una vida marcada por el escándalo

Hoy, día 26 de febrero, es el cumpleaños de Ernesto de Hannover, el heredero de una de las dinastías más antiguas de Europa y un personaje que, desde hace muchos años, está siempre en el punto de mira.

Ahora, el jefe de la Casa de Hannover, llega a sus 72 años estando en su etapa más discreta y frágil de salud. Sin embargo, su trayectoria vital es difícil de olvidar: desde su infancia y juventud, hasta su primer matrimonio con Chantal Hochuli y su segundo con Carolina de Mónaco.

En este artículo hacemos un pequeño repaso de su biografía, para que no te pierdas ningún dato de su larga y extensa historia vital. El nieto del último emperador alemán que, en la actualidad, se ha ganado muchos comentarios de odio por su propia actitud.

Ernesto de Hannover en 2009 | Gtres

Sus orígenes

Ernesto de Hannover nació en 1954 en la ciudad que le da nombre a su apellido, pero creció entre Alemania, Inglaterra y Canadá. Es el nieto del último emperador alemán, y es el mayor de los seis hijos que tuvieron en común Ernesto-Augusto IV, príncipe de Hannover y duque de Brunswick y Lüneburg, y su mujer, la princesa Ortrudis de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Así pues, Ernesto de Hannover, que creció entre castillos, es el actual jefe de la Casa de Hannover, además de ser también el primo de la reina Sofía de Grecia. A pesar de su linaje familiar, siempre ha destacado en la prensa por titulares polémicos.

Ernesto de Hannover | Gtres

Su juventud no fue del todo sencilla, puesto que tuvo una etapa rebelde protagonizada por un accidente de moto que le conllevó a perder su permiso de conducción. Entonces, su educación en Alemania finalizó, y fue ingresado en un internado en el Box Hill Co-Educational School, en Reino Unido.

Tras poco meses internado, descubrió su gran pasión por la agricultura, así que se matriculó en el Royal Agricultural College de Cirencester, también en Inglaterra. Finalmente, acabó sus estudios en Canadá.

Su primer matrimonio

En 1981 contrajo matrimonio con Chantal Hochuli, heredera de un multimillonario arquitecto suizo. Para hacer posible este enlace, el padre de Ernesto abolió la ley de matrimonios iguales que regía en la Casa Hannover, ya que obligaba a los herederos a casarse con alguien de sangre real.

El casamiento se celebró el 28 de agosto de forma civil y, pasados dos días, la realizaron por el rito protestante en el castillo de Marienburg, infraestructura que el príncipe Ernesto heredó en la muerte de su padre el año 1987.

Ernesto de Hannover y Chantal Hochuli el día de su boda en 1981 | Gtres

Después del sí quiero, el matrimonio tuvo dos hijos en común, Ernesto Augusto, que nació en 1983, y Christian, que llegó al mundo en 1985. El primero tiene como padrino al rey Felipe IV, y el segundo es con quien el progenitor mantiene una mejor relación.

Ernesto Augusto y Christian, hijos de Ernesto de Hannover y Chantal Hochuli | Gtres

El matrimonio llegó a su fin en 1997, puesto que un año antes empezaron los rumores de que Ernesto de Hannover se veía con Carolina de Mónaco, viuda de Stefano Casiraghi. De hecho, fueron vistos en varias ciudades del mundo, una noticia de la que se habló en todo el mundo.

Su matrimonio con Carolina de Mónaco

Tras el divorcio de Ernesto en 1997, se casó con Carolina de Mónaco en 1999, lo que le permitió situarse dentro de la aristocracia europea contemporánea. Ese mismo año nació Alejandra de Hannover, su única hija en común, el motivo de alegría y felicidad de toda la familia.

Ernesto de Hannover y Carolina de Mónaco en 1999 | Gtres

Aunque la llegada de su única hija chica no fue suficiente para llevar una vida tranquila, y es que el jefe de la Casa Hannover se debió a los excesos, ingresando el 5 de abril de 2005 por una pancreatitis aguda, lo que le conllevó a un coma profundo durante horas.

Ernesto de Hannover y Carolina de Mónaco, junto a su hija Alejandra de Hannover en 2002 | Gtres

Cuando le dieron el alta y tras unos meses de reposo obligatorio, el marido de Carolina de Mónaco volvió a su vida de excesos, un descontrol que le condujo a una separación con su mujer en 2009.

Ernesto de Hannover y Carolina de Mónaco en 2002 | Gtres

Carolina de Mónaco se instaló, junto a su hija Alejandra, en el Principado de Mónaco. Desde entonces, la pareja se ha mantenido separada, aunque no están divorciados de forma oficial, por eso aún se les relaciona con tanta facilidad.

Ernesto de Hannover y Carolina de Mónaco en 2001 | Gtres

Sus problemas de salud

Dejando de lado su episodio de excesos y la pancreatitis aguda, durante los últimos años ha sufrido de algunos problemas de salud, como cuestiones cardíacas. Estos motivos también refuerzan su perfil bajo en los medios, en los que cada vez se habla menos de él.

Instalado en Madrid desde 2021 debido, principalmente, a su relación con Claudia Stilianopoulos, se lo ha visto en varias ocasiones en relación con su estado de salud. Una de las últimas fue en 2024 cuando lo ingresaron para someterse a una operación de cadera tras una caída.

Ernesto de Hannover | Gtres

Su relación con Claudia Stilianopoulos

En 2025 puso fin a su última relación pública con la artista Claudia Stilianopoulos, hija de la inolvidable Pitita Ridruejo. Tras 4 años de amor discreto y lleno de complicidad, Ernesto digirió la ruptura fuera de España, disfrutando de las navidades en el paraíso.

Claudia, por su parte, siempre ha dejado claro que Ernesto y ella mantienen, en la actualidad, una bonita amistad, y que ella siempre cuida de la gente que quiere, siendo Ernesto uno de los nombres de su lista.

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos | Gtres

Además, la artista española siempre ha defendido que el jefe de la Casa Hannover es muy distinto en privado a cómo es ante las cámaras, hecho que ha costado creer a muchos periodistas.