La historia de amor entre Gloria Camila Ortega y Álvaro García vuelve a escribir un nuevo capítulo… ¡y qué capítulo! La pareja se ha dado una segunda oportunidad y lo ha hecho por todo lo alto: durante el 30 cumpleaños de la colaboradora. Él no lo dudó ni un segundo y se recorrió siete horas de carretera desde Cádiz solo para sorprenderla y estar a su lado en un día tan especial. Porque cuando hay amor, la distancia no importa.

Después de semanas marcadas por tensiones y titulares a raíz del famoso triángulo amoroso con Manuel Cortés, parece que las aguas han vuelto a calmarse. Gloria lo ha dejado claro, sin rodeos y con una expresión que lo dice todo: "Yo estoy donde quiero estar y con quien quiero estar". Una frase sencilla, pero firme, que confirma que esta reconciliación es una decisión meditada.

Gloria Camila y Álvaro García pillados abrazándose | Gtres

Por su parte, Álvaro se muestra con una actitud de lo más alegre, tranquilo, feliz y centrado principalmente en su relación con Gloria. Al ser preguntado por las declaraciones de Manuel en televisión, ha sido tajante: "Cada uno a lo suyo, no pasa nada". Incluso le ha deseado "lo mejor" a él y a todo el mundo, dejando claro que no quiere entrar en guerras ni alimentar polémicas innecesarias.

El cantante también ha respondido con naturalidad a las palabras de José Ortega Cano, quien comentó que prefería que su hija estuviera sola. Lejos de molestarse, Álvaro ha asegurado que su relación con el torero es buena. "Sí, hombre, claro", contestaba entre risas cuando le preguntaban si se llevaban bien. "¿Tú crees que una persona vitamina como yo no se va a llevar bien con nadie? Me llevo bien con todo el mundo". Sin dramas, sin enfrentamientos y con la música como prioridad, Álvaro deja ver que está feliz… y que esta segunda oportunidad va muy en serio.