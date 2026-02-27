Mar Flores, tajante ante las preguntas sobre el libro de Alejandra Rubio: "No voy a hablar de la familia"

La noche prometía ser muy especial para Mar Flores. Elegantísima como siempre, la modelo abandonaba la gala del 20 aniversario de la Fundación Aladina para celebrar el15 cumpleaños de sus mellizos, una cita marcada en rojo en el calendario familiar. Sin embargo, al salir, las cámaras ya la esperaban. Los reporteros no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle por el tema del momento: el esperado libro de su nuera, Alejandra Rubio.

Mar Flores ante las cámaras | Gtres

¿Se va a leer la novela?, ¿Le ha dado la enhorabuena?, ¿Teme una "competencia" en ventas? Las preguntas iban una tras otra, pero Mar fue clara, directa y sin rodeos: "No voy a hablar de la familia". Con una cara completamente seria se limitó a explicar que iba a disfrutar del cumpleañosde sus hijos y no añadió ni una palabra más. Un silencio que, lejos de apagar el interés, podría haber avivado aún más la curiosidad por saber qué piensa.

Y es que no son días tranquilos para el entorno de la modelo. Las recientes polémicas que rodean a su hijo mayor, Carlo Costanzia, han puesto a la familia en el foco mediático. En este contexto, resulta comprensible que Mar prefiera mantenerse al margen y proteger a los suyos, evitando alimentar titulares innecesarios.

Mientras tanto, la hija de Terelu Campos continúa centrada en uno de los proyectos más importantes de su vida. Su libro ya está en preventa y verá la luz el próximo 13 de mayo. La expectación es máxima ya que ha recibido multitud de felicitaciones y mensajes de cariño, aunque tampoco han faltado las críticas y quienes la observan con lupa. Sea como sea, Alejandra vive este momento con ilusión, siendo consciente de que este es solo el primer paso de una nueva etapa.