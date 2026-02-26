En medio de una de las etapas más agitadas de su vida, Alejandra Rubio ha decidido dar un paso al frente… pero esta vez lejos del plató.

Tras semanas marcadas por la polémica que rodea a su pareja, Carlo Costanzia, padre de su hijo, y los cruces mediáticos con sus primos Laura Matamoros y Diego Matamoros, la joven ha optado por apartarse del ruido. ¿El motivo? Volcarse en el que considera uno de los proyectos más importantes de su vida: su primera novela.

La hija de Terelu Campos ha sorprendido anunciando la preventa de Si decido arriesgarme, un libro que define como "un trozo de mí", un logro que ha anunciado en sus redes como un "notición". Y no es para menos ya que ha invertido tiempo, ilusión y muchas ganas en esta historia que marca su debut como autora. Una nueva faceta con la que busca que el público la conozca más allá de los titulares y las polémicas.

La novela adentra al lector en la vida de Karla, una joven que verá cómo su mundo da un giro inesperado cuando entra en escena una intensa tensión romántica y sexual con dos hermanos: Marcos y Ulises. Un triángulo amoroso que estará cargado de dudas, deseo y decisiones complicadas que obligará a la protagonista a replantearse qué quiere realmente y hasta dónde está dispuesta a arriesgar como indica su propio título.

Con este lanzamiento, Alejandra deja claro el camino que quiere seguir y reafirma que su pasión por la literatura va muy en serio. Leer siempre ha sido uno de sus pasatiempos favoritos, y ahora ha decidido dar el paso al otro lado y convertirse en autora.

Por el momento la respuesta está siendo más que positiva. Entre los primeros en celebrar el anuncio ha estado Carlo, que no ha dudado en dedicarle unas palabras cargadas de amor: "¡Súper orgulloso de ti, mi vida! El primero de muchos, te amo". Tampoco ha faltado el respaldo incondicional de su madre, que emocionada ha escrito: "Qué ilusión, mi amor, deseando leerlo. Espero que sea el principio de muchas cosas bonitas que te mereces". Un apoyo familiar que, sin duda, hace que este debut sea todavía más especial.