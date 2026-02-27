Sacha Thyssen ha cumplido 18 años dejando atrás su etapa como menor en una de las familias más conocidas del panorama social español. Hijo de Borja Thyssen, Blanca Cuesta y nieto de Carmen Cervera, su apellido siempre ha estado ligado al arte y al lujo.

Tita Cervera, su hijo Borja Thyssen y Blanca Cuesta | Gtres

Aunque ha crecido en un entorno privilegiado y vinculado al histórico Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Sacha ha optado por mantenerse en un segundo plano y vivir de manera anónima. Poco interesado en las apariciones públicas y alejado de las redes sociales, Sacha Thyssen sigue sin querer salir del anonimato, algo que es poco habitual teniendo en cuenta el alcance mediático que tiene la familia en general.

Borja Thyssen y su mujer, Blanca, en un evento | Gtres

El joven alcanzó la mayoría de edad el pasado 31 de enero y quiso celebrarlo por todo lo alto con una fiesta privada en Madrid cerrando una de las salas más exclusivas: la del edificio Metrópolis, en plena Gran Vía.

Hasta ahora, Sacha había llevado una vida alejada del foco mediático, educado en colegios internacionales y alternando una vida entre Madrid, Ibiza y Suiza con sus cuatro hermanos menores. Sin embargo, su mayoría de edad y la celebración tan llamativa parecen marcar el inicio de una etapa en la que su nombre podría empezar a resonar con más fuerza.

Blanca Cuesta y Borja Thyssen | Gtres

En el universo de las grandes fortunas, cumplir 18 años abre la puerta a nuevas responsabilidades, decisiones y una mayor independencia. ¿Seguirá los pasos familiares en el mundo del arte o sorprenderá con un camino propio?

Por ahora, lo que está claro es que la familia Thyssen suma un nuevo personaje adulto a su historia. Y cuando se trata de esta familia, cada movimiento despierta curiosidad.