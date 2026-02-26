Eugenia Silva y Alfonso de Borbón han puesto fin a su relación tras trece años de vida en común. Según ha dicho en el entorno cercano a la pareja, ambos llevaban unos meses afrontando una crisis que finalmente ha terminado en una separación.

La modelo, referente indiscutible de la moda española y también empresaria, y el aristócrata, sobrino nieto del rey Juan Carlos, han sido una de las parejas más estables y reservadas del panorama social. Fruto de su relación nacieron sus dos hijos, Alfonso y Jerónimo.

La historia de amor de Eugenia Silva y Alfonso de Borbón | Gtres

El último año no ha sido sencillo para la familia. Eugenia Silva fue intervenida quirúrgicamente en otoño de 2025 debido a una artrosis severa. Por su parte, Alfonso de Borbón sufrió importantes pérdidas familiares, como la de su padre o la de uno de sus tíos paternos.

Aunque no ha habido comunicado oficial por parte de ninguno de los dos, todo apunta a que ambos ya están viviendo sus vidas por separado.

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón | Gtres

Un momento delicado, donde las cámaras de Europa Press han conseguido captar a Eugenia, en una calle de Madrid, y preguntarle, pero ella ha preferido no decir nada al respecto y guardar silencio de momento.