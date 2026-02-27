La casa de Úrsula Corberó y Chino Darín en Barcelona: un lugar donde se respira paz tras convertirse en padres

Úrsula Corberó ha enseñado a través de sus stories espacios que parecen sacados de una revista de decoración. Techos altísimos con molduras originales, puertas blancas de época y suelos vintage.

Úrsula Corberó y Chino Darín | Gtres

La estética es clara: madera natural, tonos neutros y luz suave entrando por cada rincón. Nada recargado. Todo transmite armonía. De esos sitios en los que entras y automáticamente te invita a relajarte. Sí, en esta casa se respira paz.

En una de las imágenes se ve una decoración minimalista con armarios de madera y una pequeña mesa central que mantiene esa línea limpia y cuidada que tanto encaja con el estilo discreto de la pareja.

Casa Úrsula Corberó | Instagram

Pero la imagen que ha conquistado a sus seguidores es la del dormitorio. Cama de lino blanco, mesilla con aire vintage, una lámpara en forma de esfera colgante suspendida del techo, dándole un aire nórdico y nuevo que queda a la perfección.

Una casa donde han hecho hueco a uno más, tras la llegada de su primer hijo. La famosa pareja ha optado por una cuna evolutiva de madera. Lejos de romper la estética del dormitorio, encaja como si siempre hubiera estado ahí. Funcional, bonita y con ese estilo natural que define toda la vivienda.