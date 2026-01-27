Lucía Pombo ha anunciado hace apenas unas horas que está embarazada a través de sus redes sociales. Lo ha hecho con un vídeo recopilatorio lleno de recuerdos junto a su compañero de vida, Álvaro López Huerta.

La sorpresa llega al final, cuando la influencer mira el test de embarazo y descubre que el resultado es positivo. Incapaz de contener las lágrimas, rompe a llorar de felicidad. En el siguiente clip, su marido aparece dando saltos de alegría, desbordado y visiblemente feliz ante la noticia de que pronto ampliarán la familia.

Publicación de Lucía Pombo y López Huerta | Instagram

En el pie de vídeo: "Más que preparados", la publicación no ha tardado en recibir mensajes de felicitación y cariño, sobre todo, por parte de sus familiares que sienten una alegría inmensa por la noticia, como María y Marta Pombo que no han dudado en animar a su hermana, que por fin ha cumplido su gran sueño de ser mamá. Un deseo que, hace meses para ella parecía algo muy lejano, cuando se vio obligada a desmentir rumores de posibles embarazos con un sincero: "Ojalá sí lo estuviese".

Lucía Pombo y López Huerta ante las cámaras | Gtres

Los rumores aumentaron todavía más tras un pequeño desliz protagonizado por Pablo Castellano a la salida del hospital, coincidiendo con el nacimiento de su tercera hija, Mariana. A principios de enero, María Pombo y su marido atendían amablemente a la prensa para contar cómo había ido todo cuando se produjo un momento algo incómodo.

El empresario afirmó que la recién nacida era el "séptimo nieto para los abuelos", unas palabras que María corrigió de inmediato con un tajante: "No, es el sexto". Tras unos segundos de confusión, Pablo rectificó enseguida: "Sexto, sexto, sí". Un lapsus que, lejos de generar polémica, ha quedado como una divertida anécdota familiar, tanto que el propio Pablo ha comentado el vídeo de Lucía con un guiño muy significativo: "Bienvenido el séptimo nieto"

Pese a todo, lo importante es que Lucía Pombo va a ser mamá de su primer hijo junto a Álvaro López Huerta. A partir de ahora ya no tendrá que desmentir nada ni leer rumores sobre lo que podría estar pasando, ya que su embarazo está cien por cien confirmado y puede celebrarlo abiertamente. Ahora sí, comienza una nueva etapa tan bonita como intensa: la cuenta atrás para conocer a su futuro bebé.