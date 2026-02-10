Úrsula Corberó y Chino Darín ya son padres de su primer hijo en común según ha revelado la colaboradora Lorena Vázquez en Y ahora Sonsoles. Una noticia muy esperada por el público de ambos intérpretes que ha sido acogida con mucho cariño y que les desean lo mejor en esta nueva etapa de la vida que le viene por delante, llena de descubrimientos y primeras veces, ya que por fin pueden ponerle cara a su bebé.

Chino Darín y Úrsula Corberó | Gtres

Fue el pasado 9 de septiembre cuando Úrsula sorprendía al mundo anunciando su embarazo con una fotografía vestida de blanco en la que su abultada tripita acaparaba todas las miradas. El mensaje, breve pero claro, decía: "Esto no es IA". Y no hacía falta más. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones y muestras de cariño.

Un mes después, desde París, volvía a presumir de embarazo con un estilismo que dejaba claro que estaba viviendo uno de los momentos más felices de su vida.

Úrsula Corberó en la Semana de la Moda de París | Gtres

Días antes del nacimiento, Chino también dejaba una pista muy ilusionante al desearle públicamente: "Que la fuerza te acompañe", en un guiño cómplice por el parto, que estaba al caer.

Fieles a su estilo, la pareja ha llevado esta etapa con absoluta discreción, compartiendo solo lo justo y necesario. Por el momento, no se conoce ni el nombre ni el sexo del bebé, y la pareja tampoco ha hecho declaraciones públicas tras el nacimiento. Una decisión que encaja con la intimidad que siempre han protegido en su relación, y en su vida privada en general.

Eso sí, de lejos se veía la conexión tan especial y el vínculo tan sólido que han construido hasta el momento, y es que es de admirar teniendo en cuenta tantos compromisos sociales, agendas imposibles y rodajes de por medio. Desde 2015 cuando ambos estaban rodando La Embajada, la química traspasaba las pantallas y aunque comenzaron siendo amigos y novios de ficción, poco a poco se ha convertido en una realidad que ha acabado en más de diez años de relación y un pequeño en común.