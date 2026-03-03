Casi desaparecido desde que regresó de sus románticas vacaciones en Dubái y Maldivas con Tamara Gorro, y de confirmar que su historia de amor avanza disfrutando de un fin de semana juntos en Sevilla, del que la influencer compartió varias instantáneas pletórica en sus redes sociales antes de regresar a Madrid y acudir al hospital por un problema de salud del que no ha entrado en detalles -aunque sí ha revelado que quizás tenga que pasar por quirófano ya que los resultados de las pruebas médicas no han sido los esperados a pesar de haber guardado reposo absoluto varios días-, Cayetano Rivera ha reaparecido ante las cámaras.

Tamara Gorro y Cayetano Rivera, pillados en el aeropuerto | Gtres

Retomando la rutina en la ciudad andaluza mientras Tamara permanece en Madrid recuperándose, el torero se ha dejado ver haciendo unos recados por los alrededores de su domicilio y, aunque con la discreción que le caracteriza, ha revelado cómo va su relación con la colaboradora de Y Ahora Sonsoles antes de lanzar un reproche a la prensa para responder si el bache de salud de Tamara estaría relacionado con la presión mediática que están sufriendo desde que salió a la luz su relación.

Cayetano Rivera, en Sevilla | Europa Press

Así, tras confesar con una sonrisa que está "todo bien" con Tamara, y reconocer con un significativo "menos mal, menos mal" que el estallido del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán no les pilló en Dubái -ya que el espacio aéreo del Emirato se ha cerrado, quedando atrapados allí cientos de españoles que no pueden volar de regreso a nuestro país-, Cayetano ha reaccionado con ironía a las preguntas sobre si la presión ha afectado a Tamar: "¿La presión vuestra dices?", respondía a la prensa.