Jacobo Martínez de Irujo se sincera sobre sus hermanos: "No hay ningún problema entre nosotros"

En su última aparición pública durante la inauguración de la exposición dedicada a la Duquesa de Alba, ha reunido a todos sus hijos y numerosas personalidades, entre ellas al rey Felipe VI. Después el acto, Jacobo Martínez de Irujo ha atendido brevemente a los medios y valoró la visita del monarca.

Jacobo Martínez De Irujo hablando con la prensa | Gtres

"Creo que le ha gustado mucho. Está bonito, muy íntimo, muy verdadero", explicó el aristócrata sobre la exposición, y mostrándose contento ante la presencia del monarca. Según confirmó, se trataba de la primera vez que visitaba el Palacio de Dueñas.

Pero más allá del acto cultural, el hijo de la duquesa de Alba fue preguntado por uno de los temas que más interés despierta en torno a la familia: la supuesta mala relación entre los hermanos. Ante estas preguntas, Jacobo fue claro y quiso desmentir los rumores: "Eso es una cosa que ustedes de la prensa están ondeando, pero no es verdad. No hay ningún problema entre nosotros".

Jacobo y Cayetano Martínez de Irujo en la inauguración | Gtres

El aristócrata reconoció que, como en cualquier familia, pueden existir momentos de mayor o menor cercanía, pero restó importancia a las especulaciones. "Hay como en todas las familias que de repente hay vaivenes, idas y venidas. No hay nada grave ni nada significativo", añadió.

Eugenia Martínez de Irujo y el Rey Felipe VI | Gtres

También fue preguntado por su encuentro con su hermano Cayetano Martínez de Irujo durante el evento, un momento que definió como cordial. "Muy bien, muy bien", respondió con naturalidad.

Cayetano Martínez de Irujo en la inauguración en Dueñas | Gtres

En definitiva, Jacobo quiso transmitir una imagen de normalidad en cuanto a su familia en un día que, según sus propias palabras, fue "muy bonito" para todos los asistentes. Unas declaraciones que buscan poner fin a los rumores sobre posibles tensiones dentro de una de las familias aristocráticas más conocidas de España.