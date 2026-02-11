Chino Darín, de vuelta a Argentina tras el nacimiento de Dante, su primer hijo junto a Úrsula Corberó

La actriz catalana Úrsulo Corberó y el actor argentino Ricardo Darín, conocido artísticamente como Chino Darín, se han convertido en padres primerizos con la llegada de Dante, su primer hijo tras más de diez años de relación.

La noticia, que ha llegado rápidamente a la prensa, ha dejado caras de felicidad a todos los periodistas que se han topado con el padre de la criatura en el aeropuerto de Madrid.

A continuación os contamos todos los detalles sobre la llegada tan esperada del primogénito de la pareja, quienes han estado acompañados de familiares y amigos durante su estancia en el hospital. Ahora, Darín regresa de camino a su tierra natal a retomar el rodaje de su proyecto más reciente.

Úrsula Corberó y Chino Darín | Gtres

Sobre el parto

El parto fue en Barcelona, y, según ha explicado el actor, fue estupendo: "salió todo fantástico", afirma. "Ella está muy bien, está cansada, por supuesto, está tratando de recuperar un poco la energía y el sueño, y, por supuesto, encargarse de la criatura", explica.

Para el ya padre del bebé "fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, muy transformadora, así, vital", relata ante las cámaras. "Por suerte pudieron estar todos los más cercanos y después recibimos visitas de otros familiares", detalla.

Familiares "sobre todo de Barcelona", detalla, "porque estaban cerca". Por lo que respecta a los abuelos y la tía paternos de la criatura, "viajaron hace tiempo a Madrid y estuvieron pendientes de poder estar en la fecha".

Tras saber que el nacimiento de Dante fue bien, habló de la elección de país para tenerlo, ya que tenían dudas entre Buenos Aires y Barcelona: "En algún momento, sabiendo que yo tenía un compromiso de trabajo largo e importante para mí, evaluamos, pero muy rápidamente decidimos que no".

"Por cuestiones que exceden el tiempo que tenemos, entendí, en base a la experiencia de mi madre, que el chico nace donde la madre quiere y me pareció bien que fuera así", explica con gracia.

Para Darín lo más importante era "que ella se sintiera cómoda, que sintiera que estaba en su tierra, que se hablase su idioma materno", reflexiona. "Y la verdad es que hoy lo agradezco, porque siento que todo se dio de una forma muy armoniosa", añade.

Úrsula Corberó | Gtres

De vuelta al trabajo

"Vienen siendo unos días muy intensos", cuenta. "Me escapé de Buenos Aires, de un rodaje que estoy, para tratar de pegarle a la fecha de parto y la verdad es que estamos todos muy contentos".

El actor ha contado que le espera un período largo en su tierra natal: "Me tengo que quedar, lamentablemente. Me quiero matar, la verdad, pero bueno, por otro lado, soy muy afortunado", expresa.

"Pensé que no iba a poder venir, pensé que no iba a poder estar en el parto" confiesa. "Me siento muy afortunado de haber podido llegar. Le agradezco a Úrsula y a Dante también que hayan hecho lo suyo", expone.

Darín expone que cree que tardará en volver: "Lo intentaré lo antes posible, pero me parece que va a pasar un tiempito más de lo que me gustaría".

Una experiencia increíble

El actor argentino narra que, el poco tiempo que pudo estar con su recién nacido fue "espectacular". Confiesa que tuvo "la oportunidad de interactuar un poquito con él, medio a las apuradas, estos últimos días, pero para mí fue una experiencia increíble".

Por lo que respecta a Úrsula y al haberla dejado tras pocos días del nacimiento, Chino admite que "fue un poco duro", acompañado de un "me tengo que ir porque pierdo el vuelo a Buenos Aires".

Por ahora, ninguno de los dos padres primerizos ha publicado nada en sus redes sociales al respecto del nacimiento de su pequeño Dante. Quedamos a la espera de todas las novedades, como cuál apellido será el primero o a quién se parece más de primeras.