Las románticas palabras de Gigi Sarasola sobre Sara Zaldívar tras su boda en Punta Cana

El pasado mes de enero, Gigi Sarasola y Sara Zaldívar sellaban diez años de amor celebrando su boda soñada en Punta Cana (República Dominicana). Un gran evento al que no faltaron amigas de la pareja como Samantha Vallejo-Nágera,Mar Flores o Ana Bono, ni la revista ¡HOLA!, que se encargó de cubrir la exclusiva.

Dos meses después del enlace, el matrimonio se ha dejado ver en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO Madrid. Allí, el jinete no dudó en atender a la prensa y recordar cómo vivieron su boda en un entorno tan paradisíaco como Playa Blanca, donde familiares y amigos se reunieron durante varios días para celebrar el amor de la pareja.

Gigi Sarasola y Sara Zaldívar | Gtres

Una boda que dejó a todos felices

"Salió todo genial, todo superbién", aseguró Gigi, sonriente, al recordar aquellos días. "Salió todo precioso y no nos podemos quejar de nada. Fue todo fluido y divertidísimo", añadió.

Un enlace que no solo fue especial para los novios, sino también para todos los invitados. Según el propio Sarasola, la celebración fue todo un éxito. "Todo el mundo quedó encantado", explicó con orgullo. "Nosotros especialmente lo pasamos muy bien", confesó entre risas.

El plan elegido por la pareja tampoco fue casual. Cambiar el invierno por el Caribe fue, según el jinete, una de las claves para crear un ambiente único. "Salir de aquí del invierno e ir para allá ya te cambia totalmente el chip", explicó sobre lo acertado que fue llevarse a todos sus seres queridos al otro lado del mundo para celebrar su boda.

Y es que no se trató solo de una ceremonia. El enlace se convirtió en una auténtica experiencia de varios días. La celebración duró cinco jornadas completas e incluyó preboda, torneo de golf y una ceremonia que puso el broche final a una semana inolvidable.

Sara Zaldívar, su gran apoyo

Aunque su nombre ha sonado con fuerza en los últimos meses, lo cierto es que Sara Zaldívar siempre ha mantenido un perfil bastante discreto. Sin embargo, gracias a las palabras de su marido hemos podido conocer un poco más cómo es en la intimidad.

Para Gigi, no hay dudas: su mujer es "maravillosa y buena", dos cualidades que resumen perfectamente la admiración que siente por ella.

Arquitecta de formación y recientemente doctorada, Sara dirige su propia empresa de gestión cultural, Huntress Of Art. Además de asesorar en el mercado del arte y dirigir un máster, también es la impulsora de CerARTmic, una feria dedicada en exclusiva a la cerámica.

Gigi Sarasola y Sara Zaldívar | Gtres

Una historia de amor con muchos años

La historia de amor entre ambos se remonta a hace más de dos décadas. Sara conoció a Gigi cuando él era el jinete más laureado de nuestro país. Con tres campeonatos de España y dos participaciones olímpicas —en Atlanta y Sídney— a sus espaldas, Fernando "Gigi" Sarasola era una auténtica estrella de la hípica y el único español en lograr tres recorridos sin faltas en unos Juegos Olímpicos.

Fue justo después de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 cuando se cruzaron por primera vez en una fiesta en Madrid. Aunque el jinete se fijó en ella de inmediato, la diferencia de edad —Sara tenía entonces solo 17 años— y la fama de conquistador de Gigi hicieron que ella no quisiera darle demasiada importancia.

El destino, sin embargo, volvió a cruzar sus caminos años más tarde cuando ambos asistieron al Festival de San Sebastián. Entonces todo cambió. Sara, ya más madura, decidió acompañar a Gigi a correr un maratón en Londres… y el resto, como suele decirse, es historia.

En 2017 nació su hijo Tristán y, en el Día de los Enamorados de 2020, llegó su hija Gala Valentina, completando así una familia que ahora ha puesto el broche definitivo a su historia con una boda de ensueño en el Caribe.