Melyssa Pinto ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una noticia inesperada. La influencer ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que explica que ha decidido dejar el piso de alquiler en el que vivía en el centro de Madrid, una etapa que, según ha contado, llega a su fin.

"He dejado el alquiler del pisito en el que vivía en el centro de Madrid. Las que me seguís desde hace tiempo os habréis dado cuenta", explica la influencer en el vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram. Con estas palabras, Melyssa confirma un cambio que algunos de sus seguidores ya podían intuir por los últimos contenidos que había compartido.

Melyssa Pinto en un evento | Gtres

A pesar de anunciar la mudanza, la influencer ha preferido mantener el misterio sobre los motivos que la han llevado a tomar esta decisión. "El motivo de eso todavía no os lo voy a contar, os lo contaré en un tiempo. Es algo por lo que estoy muy feliz y muy contenta", asegura en el vídeo, dejando claro que se trata de un cambio importante y positivo en su vida.

De hecho, muchos fans han señalado que en los últimos tiempos varios de los vídeos que comparte Melyssa en redes parecen estar grabados en la casa de su novio, Mario Casas, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre si la mudanza podría estar relacionada con un paso más en su relación.

Mario Casas y Melyssa Pinto | Europa Press

Por ahora, Melyssa Pinto ha preferido no desvelar más detalles sobre esta nueva etapa. Lo único que ha querido dejar claro es que se trata de una decisión que le hace especialmente feliz. Un cambio que, según promete, explicará con más calma pronto.