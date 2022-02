En 2018 la pareja formada por Pelayo Díaz y Andy McDougall se daba el 'sí, quiero'. Sin embargo, tres años más tarde anunciaban su separación a través de un comunicado en redes sociales en el que la pareja explicaba que tomaría caminos por separado a partir de ese momento: "Pelayo hemos decidido no seguir juntos como pareja, pero que nos tenemos mucho cariño y respeto. Nos ha costado tomar la decisión, pero preferimos que esta historia de amor tenga un final feliz".

En el mensaje que utilizaron para dar esta noticia, la pareja expresaba que seguían queriéndose y que conservarían la gran amistad que habían forjado, además Andy añadía: "Sé que estarás en mi vida y que nuestro amor será diferente pero eterno".

"Me alegro de haber hecho juntos una parte del camino, no me arrepiento de nada y volvería a apostar mil veces más por nosotros. Gracias por haber jugado conmigo a ser niños otra vez. Y recuerda, si no sabes que ponerte, ponte feliz", dedicaba Pelayo estas palabras a Andy en su cuenta de Instagram.

Ya han pasado casi tres meses desde este amargo momento y le hemos preguntado a Pelayo si es posible que McDougall y él vuelvan. El estilista, sin dudarlo, respondía: "No no no, somos vecinos, nos llevamos muy bien y creo que también el mensaje es ese. Si tienes una relación bonita y te has querido durante tantos años, no hace falta acabar mal y creo que también se puede tener una relación de amor, de otro tipo de amor una vez terminas". Unas palabras con las que el diseñador parece descartar definitivamente el darse una segunda oportunidad con su exmarido.

A continuación, Pelayo nos contaba la buena relación que mantiene con Andy: "Somos super amigos y la verdad es que estoy súper orgulloso y es lo que de verdad me hace sentir que elegí bien", declaraba.

El estilista confesaba si le daría pánico conocer a la posible futura pareja de McDougall: "Al final cuando te importa una persona va a ser como otra ruptura. Es un paso más en el darte cuenta que ya esa persona no esta tan ligada a ti en lo sentimental". Aún así Pelayo se mostraba optimista: "Yo creo que lo vamos a gestionar bien. Tampoco quiero adelantar acontecimientos".

Eso sí, sobre si podría llegar a tener una amistad con la futura pareja de su exmarido, Pelayo nos expresaba entre risas: "Claro y dejarle mi ropa, ojalá sea de mi talla".

...

Seguro que te interesa

Pelayo Díaz se sincera sobre el día en el que él o Andy McDougall anuncien sus nuevas relaciones: ''Me da un poco de pánico''