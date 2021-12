Pelayo Díaz cuenta los motivos de su ruptura con Andy McDougall

Este mes de noviembre salía a la luz una de las rupturas más inesperadas: Pelayo Díaz y Andy McDougall decidían poner punto y final a su relación tras tres años casados. Una separación de la que éramos conocedores gracias a la exclusiva publicada por 'Semana' y de la que posteriormente los propios protagonistas se pronunciaron en sus respectivas redes.

''Debo confesarles que no sé cómo empezar este post, que me cuesta demasiado, pero que también siento que les debo contar y responder'', son las palabras con las que Andy comenzó escribiendo el que probablemente haya sido su post más complicado hasta el momento.

Por su parte, días más tarde era el asturiano quien hacía uso de su perfil para compartir una emotiva carta dirigida al que fuese su pareja en la que se sinceraba como nunca antes: ''Te quiero en mi vida para siempre, quiero verte crecer, triunfar y volver a enamorarte porque esa sonrisa tuya es demasiado bonita para perderse en la rutina. Afortunado el que venga después y, aunque me duela y a veces sea duro, aquí estaré siempre antes de que me necesites'', se puede leer en la extensa publicación.

Tras ello, Pelayo reaparecía públicamente en el estreno de la película 'House of Gucci', donde aseguró: ''Como comenté en mis redes estoy triste, pero es una decisión que teníamos que tomar y estoy bien, he comentado todo y no tengo nada más que decir. Estamos bien''.

Ahora, este último ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista '¡HOLA!' donde ha confesado que la primera crisis por la que atravesó el matrimonio fue el pasado mes de septiembre: ''Ahí me fui a la Fashion Week de Londres, Milán y París. Al volver, nos dimos otra oportunidad, pero los dos estábamos muy crispados y duramos una semana''.

Sin embargo, tras ver que las cosas entre ambos seguían igual, decidieron romper definitivamente en Halloween. ¿Pero quién fue quien dio el primer paso?

''Hubo dos rupturas. Esta última vez, fui yo. Él lo dio en septiembre, de una manera muy inesperada. Yo pensaba que estábamos trabajando en nuestra relación… No le reprocho nada. Lo guay es que no nos reprochamos nada. De hecho, cuando nos vemos y hablamos de lo nuestro, acabamos llorando y fundidos en un abrazo'', ha confesado el estilista.

Una complicadísima decisión que vino motivada por varios motivos: ''Nuestra cuarentena fue increíble porque nos reíamos un montón. Pero, cuando acabó, fue como: ‘Ostras, el mundo ha cambiado’. Ahí nos apetecía hacer planes por separado y eso motivó un alejamiento. Nuestro amor evolucionó, pero el cómo no fue suficiente'', ha revelado.

Asegurando que no ha habido infidelidades ni por su parte ni por la de su ya expareja, Pelayo ha revelado que ''Andy sigue en casa hasta que encuentre una'', algo que, tal y como ha revelado a la última revista mencionada, llevan ''con mucho humor'' y ''sin dramas''.

''Nos está costando desengancharnos. Ojalá hubiera pasado algo para que hubiera una ruptura abrupta. En realidad, me alegro que no haya sido así, pero sería más fácil. Cuando no pasa nada grave y toca llevarse bien, es mucho más confuso y doloroso'', ha explicado, eso sí, confirmando que no habrá una nueva oportunidad entre ambos.

