Hace tan solo unos días conocíamos la noticia de la inesperada y sorprendente ruptura matrimonial de Pelayo Díaz y su marido, Andy McDougall, después de cuatro años de felicidad en los que el influencer no dudó en compartir con sus seguidores su felicidad al lado del hombre de su vida.

Por eso, después de que se filtrase la noticia de su separación, el asturiano rompía su silencio con una emotiva carta publicada en Instagram en la que ha confesado cómo se encuentra en estos complicados momentos después de días de preguntarse "qué ha podido fallar" en su relación y por qué "se ha ido el amor".

Reconociendo que está "triste" y que Pelayo no es solo el de los "desfiles, las fiestas y los viajes" sino también el "de sofá y manta y la mirada perdida", el influencer ha dedicado una carta pública de despedida a Andy, a quien, lo tiene claro, quiere en su vida: "Estoy muy orgulloso de nosotros, del amor y del respeto que nos tenemos. De como empezó y de como seguirá, porque aquí no se acaba (...) Ojalá todo el mundo pueda experimentar al menos una vez en la vida lo que es el amor, lo que es despertarse cada mañana y salir a gritar al balcón '¡soy feliz!' tan alto que duela porque no puedes contenerlo dentro. Yo lo sé, yo eso lo he vivido, y tú también'', comenzaba escribiendo.

''Mira, no se cuál es el siguiente paso, pero de lo que estoy seguro es que nos tendremos cerca. Te quiero en mi vida para siempre, quiero verte crecer, triunfar y volver a enamorarte porque esa sonrisa tuya es demasiado bonita para perderse en la rutina. Afortunado el que venga después y, aunque me duela y a veces sea duro, aquí estaré siempre antes de que me necesites. Me alegro de haber hecho juntos una parte del camino, no me arrepiento de nada y volvería a apostar mil veces más por nosotros. Gracias por haber jugado conmigo a ser niños otra vez. Y recuerda, si no sabes que ponerte, ponte feliz", sentenciaba el emotivo mensaje.

Una preciosa carta que nos ha encogido el corazón y tras la que Pelayo ha reaparecido públicamente, hablando por primera vez sobre su ruptura sentimental en el estreno de la película 'House of Gucci' en un céntrico cine madrileño. "Como comenté en mis redes estoy triste, pero es una decisión que teníamos que tomar y estoy bien, he comentado todo y no tengo nada más que decir. Estamos bien", ha afirmado.

Pelayo Díaz en la premiere de 'House of Gucci' | GTRES

"No hay por qué acabar mal las cosas. En España estamos muy acostumbrados a que cuando una relación acaba se tienen que llevar mal y eso es lo triste. Lo vamos a llevar lo mejor posible y cuando tengamos algo que decir os adoro y os lo haré saber", ha añadido, desmintiendo tajantemente la existencia de terceras personas en su ruptura con Andy.

