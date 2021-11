Pelayo Díaz se separa de su marido, Andy McDougall, tras tres años casados

A mediados de noviembre del 2018, el influencer y diseñador Pelayo Díaz se daba el 'sí, quiero' con el que era su pareja, Andy McDougall, tras un año de relación. Una boda a la que acudieron muchos rostros conocidos como Mónica Cruz, Hiba Abouk, Marta Torné, Juana Acosta, Madame de Rosa y Dulceida y su ahora ex mujer, Alba Paul.

Ahora la revista Lecturas ha publicado en exclusiva que Pelayo y Andy McDougall han decidido tomar caminos por separado. Una ruptura que, según cuentan, ha sido amistosa y por la que no se conocen más detalles. Según las informaciones de la revista, esta separación no ha sido amarga para ambos ya que se quedan con los buenos momentos que han vivido tanto durante su noviazgo como durante su matrimonio, que ahora se convertirá en una amistad. Además, Pelayo y Andy fueron vistos juntos hace unos días en el cumpleaños de una amiga que tienen en común.

Además, Pelayo también acudió esta semana al cumpleaños de Andy McDougall a pesar de su separación. "Festejando muy feliz otro año más de vida 🎂 sintiéndome muy afortunado por todo el amor que me estáis dando hoy y por la buena energía de la gente que me rodea que me alegran el día. Gracias".

Según el medio, la pareja lleva haciendo vida por separado desde septiembre, mes en el que celebraron su tercer aniversario de boda. Por este aniversario, Andy compartió una foto en sus redes sociales que decía: "Un día sin risa o un día sin amor, es un día perdido. Feliz 3er aniversario mi amor. Te amo". Pelayo respondía con "fue un día maravilloso".

